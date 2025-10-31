РФ атакувала Україну забороненими ракетами 9М729 — їх бояться навіть США

Країна-агресорка Росія час від часу атакує Україну крилатими ракетами 9М729. Вони настілки небезпечні, що навіть змусили президента США Дональда Трампа під час його першої каденції відмовитися від угоди про контроль над ядерними озброєннями з Москвою.

Російські ракети 9М729 — що про них відомо

Шеф української дипломатії Андрій Сибіга офіційно підтвердив журналістам, що Росія здійснювала атаки цими ракетами і не один раз.

За словами інсайдерів, країна-агресорка випустила ракету по Україні 23 рази з серпня 2025 року.

Ба більше, вказано, що два запуски 9М729 були здійснені у 2022 році.

Самі ці російські ракети змусила США вийти з договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД) 6 років тому.

Команда Дональда Трампа звертала увагу на те, що ракета порушує договір і може пролетіти далеко за межі 500 км, попри те, що Кремль це заперечував.

Ракета, яка може нести ядерну або звичайну боєголовку, має радіус дії 2500 км, згідно з веб-сайтом Missile Threat, створеним у Центрі стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні.

За словами Андрія Сибіги, використання Росією забороненого INF 9M729 проти України в останні місяці демонструє неповагу диктатора Путіна до Сполучених Штатів і дипломатичних зусиль президента Трампа припинити війну Росії проти України.