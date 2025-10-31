У Конгресі стався розкол через нове рішення Трампа

Згідно з даними видання The Hill, неочікуване рішення американського лідера Дональда Трампа відновити випробування ядерної зброї розкололо сили демократів і республіканців у Конгресі.
Головні тези:
- Деякі демократи вважають, що цей крок Трампа стане подарунком Китаю.
- Однак республіканці переконані, що президент США просто хоче поставити Путіна на місце.
Конгрес спіткав новий розкол
Журналісти звертають увагу на те, що поки республіканці хвалять очільника Білого дому за протидію ядерним погрозам з боку російського диктатора Володимира Путіна, демократи критикують його через потенційні ризики цього кроку.
Своє невдоволення з цього приводу висловив сенатор Марк Келлі — демократ від Аризони, член підкомітету Сенату з питань збройних сил.
На переконання політика, якщо вороги почнуть випробовувати свою ядерну зброю, то тоді потенціал їхніх стратегічних сил значно зросте.
Демократка Елізабет Воррен цікавиться, чому республіканців взагалі не хвилює питання, скільки грошей буде потрібно для виконання наказу Трампа.
За словами республіканця Джеймса Ріша, цього разу не йдеться про ескалацію.
