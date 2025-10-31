У Конгресі стався розкол через нове рішення Трампа

Згідно з даними видання The Hill, неочікуване рішення американського лідера Дональда Трампа відновити випробування ядерної зброї розкололо сили демократів і республіканців у Конгресі.

Конгрес спіткав новий розкол

Журналісти звертають увагу на те, що поки республіканці хвалять очільника Білого дому за протидію ядерним погрозам з боку російського диктатора Володимира Путіна, демократи критикують його через потенційні ризики цього кроку.

Своє невдоволення з цього приводу висловив сенатор Марк Келлі — демократ від Аризони, член підкомітету Сенату з питань збройних сил.

Для нас це було б помилкою, тому що ми нічого не виграємо, ми мало що отримаємо. Якщо ми проведемо випробування, а потім Китай вирішить: "Добре, я почну випробування, — вважає демократ. Поширити

На переконання політика, якщо вороги почнуть випробовувати свою ядерну зброю, то тоді потенціал їхніх стратегічних сил значно зросте.

Ми нічого не виграємо. Це буде подарунком Китаю, — попередив Келлі. Поширити

Демократка Елізабет Воррен цікавиться, чому республіканців взагалі не хвилює питання, скільки грошей буде потрібно для виконання наказу Трампа.

За словами республіканця Джеймса Ріша, цього разу не йдеться про ескалацію.