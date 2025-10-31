У Конгресі стався розкол через нове рішення Трампа
Категорія
Політика
Дата публікації

У Конгресі стався розкол через нове рішення Трампа

Трамп
Джерело:  The Hill

Згідно з даними видання The Hill, неочікуване рішення американського лідера Дональда Трампа відновити випробування ядерної зброї розкололо сили демократів і республіканців у Конгресі. 

Головні тези:

  • Деякі демократи вважають, що цей крок Трампа стане подарунком Китаю.
  • Однак республіканці переконані, що президент США просто хоче поставити Путіна на місце.

Конгрес спіткав новий розкол

Журналісти звертають увагу на те, що поки республіканці хвалять очільника Білого дому за протидію ядерним погрозам з боку російського диктатора Володимира Путіна, демократи критикують його через потенційні ризики цього кроку.

Своє невдоволення з цього приводу висловив сенатор Марк Келлі — демократ від Аризони, член підкомітету Сенату з питань збройних сил.

Для нас це було б помилкою, тому що ми нічого не виграємо, ми мало що отримаємо. Якщо ми проведемо випробування, а потім Китай вирішить: "Добре, я почну випробування, — вважає демократ.

На переконання політика, якщо вороги почнуть випробовувати свою ядерну зброю, то тоді потенціал їхніх стратегічних сил значно зросте.

Ми нічого не виграємо. Це буде подарунком Китаю, — попередив Келлі.

Демократка Елізабет Воррен цікавиться, чому республіканців взагалі не хвилює питання, скільки грошей буде потрібно для виконання наказу Трампа.

За словами республіканця Джеймса Ріша, цього разу не йдеться про ескалацію.

Ніхто не вірить, що він (Путін — ред.) застосує ядерну зброю... хоча він і робив це весь цей час, намагаючись залякати Трампа. Думаю, Трамп хотів сказати: "Мене це не лякає”, — вважає політик.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Венс розкрив замисел Трампа щодо ядерних випробовувань
Венс пояснив намір Трампа
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
"У нас не буде енергоносіїв". Орбан панікує перед зустріччю з Трампом
Орбан
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін висунув жорсткі вимоги щодо України — Трамп розлютився
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?