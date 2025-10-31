В Конгрессе произошел раскол из-за нового решения Трампа
В Конгрессе произошел раскол из-за нового решения Трампа

Трамп
Источник:  The Hill

Согласно данным издания The Hill, неожиданное решение американского лидера Дональда Трампа возобновить испытание ядерного оружия раскололо силы демократов и республиканцев в Конгрессе.

Главные тезисы

  • Некоторые демократы полагают, что этот шаг Трампа станет подарком Китаю.
  • Однако республиканцы уверены, что президент США просто хочет поставить Путина на место.

Конгресс столкнулся с новым вызовом

Журналисты обращают внимание на то, что пока республиканцы хвалят главу Белого дома за противодействие ядерным угрозам со стороны российского диктатора Владимира Путина, демократы критикуют его из-за потенциальных рисков этого шага.

Свое недовольство по этому поводу выразил сенатор Марк Келли — демократ от Аризоны, член подкомитета Сената по вооруженным силам.

Для нас это было бы ошибкой, потому что мы ничего не выиграем, мы мало что получим. Если мы проведем испытание, а затем Китай решит: "Хорошо, я начну испытание", — считает демократ.

По убеждению политика, если враги начнут испытывать свое ядерное оружие, тогда потенциал их стратегических сил значительно возрастет.

Мы ничего не выиграем. Это будет подарком Китая, — предупредил Келли.

Демократка Элизабет Уоррен интересуется, почему республиканцев вообще не волнует вопрос, сколько денег потребуется для выполнения приказа Трампа.

По словам республиканца Джеймса Риша, в этот раз речь не идет об эскалации.

Никто не верит, что он (Путин — ред.) применит ядерное оружие… хотя он и делал это все это время, пытаясь запугать Трампа. Думаю, Трамп хотел сказать: "Меня это не пугает", — считает политик.

