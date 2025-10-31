В Конгрессе произошел раскол из-за нового решения Трампа

Согласно данным издания The Hill, неожиданное решение американского лидера Дональда Трампа возобновить испытание ядерного оружия раскололо силы демократов и республиканцев в Конгрессе.
Главные тезисы
- Некоторые демократы полагают, что этот шаг Трампа станет подарком Китаю.
- Однако республиканцы уверены, что президент США просто хочет поставить Путина на место.
Конгресс столкнулся с новым вызовом
Журналисты обращают внимание на то, что пока республиканцы хвалят главу Белого дома за противодействие ядерным угрозам со стороны российского диктатора Владимира Путина, демократы критикуют его из-за потенциальных рисков этого шага.
Свое недовольство по этому поводу выразил сенатор Марк Келли — демократ от Аризоны, член подкомитета Сената по вооруженным силам.
По убеждению политика, если враги начнут испытывать свое ядерное оружие, тогда потенциал их стратегических сил значительно возрастет.
Демократка Элизабет Уоррен интересуется, почему республиканцев вообще не волнует вопрос, сколько денег потребуется для выполнения приказа Трампа.
По словам республиканца Джеймса Риша, в этот раз речь не идет об эскалации.
