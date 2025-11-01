Премьер Канады был вынужден просить прощения у Трампа
Источник:  Reuters

Лидер Канады Марк Карни публично признал, что извинился перед президентом США Дональдом Трампом за политическую рекламу против тарифов, которую распространил глава канадской провинции Онтарио Даг Форд.

Главные тезисы

  • Карни извинялся перед президентом США во время частной встречи.
  • Однако главу Белого дома это не успокоило.

С заявлением на этот счет лидер Канады выступил после участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее.

По словам Карни, он действительно просил прощения у президента США во время частной встречи на этой неделе.

Я действительно извинился перед президентом.

Как отметил канадский лидер, он просмотрел рекламу вместе с премьером провинции Онтарио Дагом Фордом перед ее показом, однако также подчеркнул, что выступил против ее использования.

Что важно понимать, 26 октября Дональд Трамп объявил о дополнительных 10% тарифах для Канады в ответ на транслируемую в США телевизионную рекламу провинции Онтарио.

В ролике собраны отрывки из выступлений бывшего президента США Рональда Рейгана, который критикует тарифы.

Что также интересно, премьер-министр Онтарио Даг Форд недавно пообещал, что прекратит трансляцию рекламы, однако главу Белого дома это не успокоило.

