Премьер Канады был вынужден просить прощения у Трампа

Лидер Канады Марк Карни публично признал, что извинился перед президентом США Дональдом Трампом за политическую рекламу против тарифов, которую распространил глава канадской провинции Онтарио Даг Форд.
Главные тезисы
- Карни извинялся перед президентом США во время частной встречи.
- Однако главу Белого дома это не успокоило.
Карни рассказал о разговоре с Трампом
С заявлением на этот счет лидер Канады выступил после участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее.
По словам Карни, он действительно просил прощения у президента США во время частной встречи на этой неделе.
Как отметил канадский лидер, он просмотрел рекламу вместе с премьером провинции Онтарио Дагом Фордом перед ее показом, однако также подчеркнул, что выступил против ее использования.
Что важно понимать, 26 октября Дональд Трамп объявил о дополнительных 10% тарифах для Канады в ответ на транслируемую в США телевизионную рекламу провинции Онтарио.
В ролике собраны отрывки из выступлений бывшего президента США Рональда Рейгана, который критикует тарифы.
Что также интересно, премьер-министр Онтарио Даг Форд недавно пообещал, что прекратит трансляцию рекламы, однако главу Белого дома это не успокоило.
