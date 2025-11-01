Литва и Россия проводят переговоры касательно транзита газа

Согласно данным издания LRT, энергетические компании Литвы и России начали переговоры по продлению соглашения о транзите газа в Калининградскую область России.
Главные тезисы
- Лидер Литвы признался, что не хочет провоцировать Россию.
- Евросоюз знает о ходе этих переговоров.
Что известно о переговорах Литвы и РФ
Журналисты обращают внимание на то, что действующее 10-летнее соглашение по транзиту газа в Калининград, который возможен только через территорию Литвы, подходит к концу уже в следующем месяце.
Согласно последним данным, в рамках переговоров между оператором газотранспортной системы Литвы Amber Grid и российским энергетическим гигантом "Газпромом" речь идет о более коротком сроке действия соглашения и более высокой цене услуг.
О ходе этих дискуссий и их предварительных результатах уже знают власти Евросоюза
По словам лидера Литвы Гитанаса Науседы, он поддерживает продление соглашения о транзите газа, чтобы "не провоцировать Россию".
Что важно понимать, Литва одной из первых в Европейском Союзе полностью отказалась от российского газа после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.
