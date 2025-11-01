Литва и Россия проводят переговоры касательно транзита газа

Согласно данным издания LRT, энергетические компании Литвы и России начали переговоры по продлению соглашения о транзите газа в Калининградскую область России.

Что известно о переговорах Литвы и РФ

Журналисты обращают внимание на то, что действующее 10-летнее соглашение по транзиту газа в Калининград, который возможен только через территорию Литвы, подходит к концу уже в следующем месяце.

Газ, транзитом проходящий через Литву из Беларуси, поставляется в Калининград, а за эти услуги Литва ежегодно получает в среднем около 12 миллионов евро дохода. Поделиться

Согласно последним данным, в рамках переговоров между оператором газотранспортной системы Литвы Amber Grid и российским энергетическим гигантом "Газпромом" речь идет о более коротком сроке действия соглашения и более высокой цене услуг.

О ходе этих дискуссий и их предварительных результатах уже знают власти Евросоюза

По словам лидера Литвы Гитанаса Науседы, он поддерживает продление соглашения о транзите газа, чтобы "не провоцировать Россию".