Белорусский диктатор Александр Лукашенко публично грезит идеей, что однажды Европа будет платить его стране за чистый свежий воздух, якобы образующийся от сохранившихся в Беларуси лесов и болот.

Лукашенко публично унизил Европу

С новым скандальным заявлением приспешник Путина выступил во время визита в Березинский биосферный заповедник.

Он напомнил своему народу, как важно его сохранить, несмотря ни на что.

И настанет то время, когда эта вонючая Европа будет нам платить за то, что мы бережем то, что нам досталось от Бога, — цинично заявил Лукашенко. Поделиться

На этом фоне нелегитимный президент страны начал выдумывать, что ветер каким-то образом относит чистый воздух в ЕС, а Беларусь за это средств не получает.

Они вместо того, чтобы платить, начинают нас душить санкциями. Это пройдет. Уже проходит. Думаю, недалек тот час, когда они будут за это платить нам. Александр Лукашенко Президент Беларуси

Что также интересно, недавно приспешник Путина назвал "сумасшедшей аферой" решение Литвы полностью закрыть границу с Беларусью: