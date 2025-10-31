"Вонючия Европа". Лукашенко устроил новый скандал

Белорусский диктатор Александр Лукашенко публично грезит идеей, что однажды Европа будет платить его стране за чистый свежий воздух, якобы образующийся от сохранившихся в Беларуси лесов и болот.
Главные тезисы
- Лукашенко хочет, чтобы ЕС платил ему за воздух.
- Также он жалуется, что Беларусь пытаются "задушить" санкциями.
Лукашенко публично унизил Европу
С новым скандальным заявлением приспешник Путина выступил во время визита в Березинский биосферный заповедник.
Он напомнил своему народу, как важно его сохранить, несмотря ни на что.
На этом фоне нелегитимный президент страны начал выдумывать, что ветер каким-то образом относит чистый воздух в ЕС, а Беларусь за это средств не получает.
Что также интересно, недавно приспешник Путина назвал "сумасшедшей аферой" решение Литвы полностью закрыть границу с Беларусью:
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-