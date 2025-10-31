"Вонючия Европа". Лукашенко устроил новый скандал
"Вонючия Европа". Лукашенко устроил новый скандал

Источник:  БЕЛТА

Белорусский диктатор Александр Лукашенко публично грезит идеей, что однажды Европа будет платить его стране за чистый свежий воздух, якобы образующийся от сохранившихся в Беларуси лесов и болот.

  • Лукашенко хочет, чтобы ЕС платил ему за воздух.
  • Также он жалуется, что Беларусь пытаются "задушить" санкциями.

С новым скандальным заявлением приспешник Путина выступил во время визита в Березинский биосферный заповедник.

Он напомнил своему народу, как важно его сохранить, несмотря ни на что.

И настанет то время, когда эта вонючая Европа будет нам платить за то, что мы бережем то, что нам досталось от Бога, — цинично заявил Лукашенко.

На этом фоне нелегитимный президент страны начал выдумывать, что ветер каким-то образом относит чистый воздух в ЕС, а Беларусь за это средств не получает.

Они вместо того, чтобы платить, начинают нас душить санкциями. Это пройдет. Уже проходит. Думаю, недалек тот час, когда они будут за это платить нам.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Президент Беларуси

Что также интересно, недавно приспешник Путина назвал "сумасшедшей аферой" решение Литвы полностью закрыть границу с Беларусью:

Ответственно заявляю, что ни о какой чрезвычайной контрабанде речь не идет. Но это многое говорит о политическом потенциале нашей конференции, если ее пытаются блокировать.

