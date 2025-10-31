Малюк раскрыл количество пораженных российских НПЗ и терминалов

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк официально подтвердил, что с начала 2025 г. Силы обороны успешно поразили 160 российских объектов нефтедобычи и нефтепереработки.
Главные тезисы
- Малюк подчеркнул, что Украина всегда атакует только законные цели.
- Ситуация в России существенно усугубится, если украинские воины не прекратят воздушные нападения.
Малюк раскрыл масштабы украинских "дипстрайков"
По словам главы СБУ, в течение сентября и октября речь идет о поражении 20-ти таких объектов врага.
Глава Службы безопасности Украины обращает внимание на то, что именно мощные атаки стали причиной 20% дефицита на внутреннем рынке нефтепродуктов России и простоя 37% нефтеперерабатывающих мощностей врага.
Согласно подсчетам Службы внешней разведки Украины, страна-агрессорка РФ может до конца года оказаться в зависимости от импорта горючего на уровне до 60% без минимум шести месяцев ремонта в спокойных условиях.
Журналисты BBC обращают внимание на то, что более половины регионов России столкнулись с перебоями в поставках топлива на фоне украинских "дипстрайков".
