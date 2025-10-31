Зеленский спрогнозировал дефицит бюджета России в 2026 году

Глава государства Владимир Зеленский озвучил предположение, что дефицит бюджета России из-за санкций в следующем году достигнет не менее 100 млрд долл., а по более опимистичным прогнозам – 130 млрд. долларов.
Главные тезисы
- Украинский лидер призвал мир сократить закупки российских энергоресурсов или вообще прекратить торговлю с РФ.
- По словам Зеленского, Китай играет ключевую роль в помощи России.
В скором времени Россия почувствует последствия новых санкций
По словам главы государства, он ознакомился с разными аналитическими данными.
По словам украинского лидера, в этом контексте важно, чтобы те страны мира, которые еще закупают российские энергоресурсы, уменьшили эти объемы, или вообще отказались от торговли с Россией.
Зеленский обратил внимание на то, что Китай импортировал из России энергоносителей на 120 млрд долларов в год.
Что важно понимать, именно КНР является крупнейшим игроком и помощником Кремля в этой войне.
Он также добавил, что Украине помогают те страны, которые уменьшают импорт из РФ.
Прежде всего, речь идет о Канаде, Британии, Австралии и Японии — они максимально уменьшили или снизили до нуля импорт из РФ.
Однако есть и те, которые увеличили: Индия, Китай, Турция и (страны) Центральной Азии.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-