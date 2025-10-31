Зеленський спрогнозував дефіцит бюджету Росії у 2026 році

Глава держави Володимир Зеленський озвучив припущення, що дефіцит бюджету Росії через санкції наступного року сягне щонайменше 100 млрд дол, а за більш опимістичними прогнозами – 130 млрд.
Головні тези:
- Український лідер закликав світ скоротити закупівлі російських енергоресурсів або ж взагалі припинити торгівлю з РФ.
- За словами Зеленського, Китай відіграє ключову роль у допомозі Росії.
Незабаром Росія відчує наслідки нових санкцій
За словами глави держави, він ознайомився з різними аналітичними даними.
За словами українського лідера, у цьому контексті важливо, щоб ті країни світу, які ще закуповують російські енергоресурси зменшили ці обсяги, або взагалі відмовилися від торгівлі з Росією.
Зеленський звернув увагу на те, що Китай імпортував з Росії енергоносіїв на 120 млрд доларів на рік.
Що важливо розуміти, саме КНР — найбільший гравець та помічник Кремля в цій війні.
Він також наголосив: Україні допомагають ті країни, які зменшують імпорт з РФ.
Насамперед йдеться про Канаду, Британію, Австралію та Японію — вони максимально зменшили, або аж знизили до нуля імпорт з РФ.
Однак є й ті, які збільшили — Індія, Китай, Туреччина і (країни) Центральної Азії.
