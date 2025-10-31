Зеленський спрогнозував дефіцит бюджету Росії у 2026 році

Глава держави Володимир Зеленський озвучив припущення, що дефіцит бюджету Росії через санкції наступного року сягне щонайменше 100 млрд дол, а за більш опимістичними прогнозами – 130 млрд.

Незабаром Росія відчує наслідки нових санкцій

За словами глави держави, він ознайомився з різними аналітичними даними.

Є (дані — ред.) — до 100 млрд, це більш скептично, Міністерство закордонних справ (дає) більш позитивний для нас (прогноз — ред.) — там 130 млрд. Володимир Зеленський Президент України

За словами українського лідера, у цьому контексті важливо, щоб ті країни світу, які ще закуповують російські енергоресурси зменшили ці обсяги, або взагалі відмовилися від торгівлі з Росією.

Зеленський звернув увагу на те, що Китай імпортував з Росії енергоносіїв на 120 млрд доларів на рік.

Що важливо розуміти, саме КНР — найбільший гравець та помічник Кремля в цій війні.

Це факт. Бо 120 млрд — це серйозна сума, — наголосив глава держави. Поширити

Він також наголосив: Україні допомагають ті країни, які зменшують імпорт з РФ.

Насамперед йдеться про Канаду, Британію, Австралію та Японію — вони максимально зменшили, або аж знизили до нуля імпорт з РФ.

Однак є й ті, які збільшили — Індія, Китай, Туреччина і (країни) Центральної Азії.