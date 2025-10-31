Україна знищила один із трьох "Орєшників" на території РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна знищила один із трьох "Орєшників" на території РФ

Росія втратила один зі своїх "Орєшників"
Джерело:  Укрінформ

31 жовтня голова Служби безпеки України Василь Малюк офіційно підтвердив, що влітку 2023 року силами ГУР, СБУ та СЗР на території Росії було знищено один із трьох "Орєшників".

Головні тези:

  • Про успішну операцію Сили оборони України одразу доповіли президенту Зеленському.
  • Особливість цієї ракети полягає в тому, що її дуже важко перехопити.

Росія втратила один зі своїх "Орєшників"

До цього ми жодного разу ми це не озвучували, але коротко можемо сказати, що один із трьох "Орєшників" був успішно знищений на їхній території, на Капустином Яру, силами ГУР (Головного управління розвідки Міноборони, — ред.), СБУ та СЗР(Служба зовнішньої розвідки, — ред.).

Василь Малюк

Василь Малюк

Глава СБУ

За словами Малюка, "знищення було стовідсоткове".

Він також офіційно підтвердив журналістам, що ця операція жодним чином не афішувалася.

Про реалізацію успішної операції доповідали виключно Верховному головнокомандувачу — Володимиру Зеленському.

Окрім того, про це знали кілька лідер інших держав.

Це було в той момент, коли назву "Орешнік" ще ніхто в широкому загалі не знав, не використовував, і росіяни на той час особливо ним ще не погрожували. Якщо я не помиляюсь, позаминулого літа провели ми цю успішну операцію, — пояснив Василь Малюк.

Що важливо розуміти, “Орєшнік” — російська балістична ракета проміжної дальності. Її швидкість може сягати понад 12 300 км/год.

Також відомо, що вона оснащена шістьма бойовими частинами, кожна з яких містить суббоєприпаси. Цю ракету характеризують як надзвичайно складну для перехоплення.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Скільки коштує перемога України у війні — експерти назвали суму
Україна потребує ще більшої фінансової допомоги
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
В Іспанії відбудеться таємна зустріч щодо України
Таємна зустріч щодо України - що планується
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ССО знищили новітній ЗРК "БУК-М3" і уразили РЛС "Небо-У" в Росії
ССО
ССО

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?