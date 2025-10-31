Україна знищила один із трьох "Орєшників" на території РФ

Це було в той момент, коли назву "Орешнік" ще ніхто в широкому загалі не знав, не використовував, і росіяни на той час особливо ним ще не погрожували. Якщо я не помиляюсь, позаминулого літа провели ми цю успішну операцію, — пояснив Василь Малюк.