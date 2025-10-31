Україна знищила один із трьох "Орєшників" на території РФ

31 жовтня голова Служби безпеки України Василь Малюк офіційно підтвердив, що влітку 2023 року силами ГУР, СБУ та СЗР на території Росії було знищено один із трьох "Орєшників".
Головні тези:
- Про успішну операцію Сили оборони України одразу доповіли президенту Зеленському.
- Особливість цієї ракети полягає в тому, що її дуже важко перехопити.
Росія втратила один зі своїх "Орєшників"
За словами Малюка, "знищення було стовідсоткове".
Він також офіційно підтвердив журналістам, що ця операція жодним чином не афішувалася.
Про реалізацію успішної операції доповідали виключно Верховному головнокомандувачу — Володимиру Зеленському.
Окрім того, про це знали кілька лідер інших держав.
Що важливо розуміти, “Орєшнік” — російська балістична ракета проміжної дальності. Її швидкість може сягати понад 12 300 км/год.
Також відомо, що вона оснащена шістьма бойовими частинами, кожна з яких містить суббоєприпаси. Цю ракету характеризують як надзвичайно складну для перехоплення.
