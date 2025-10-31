31 жовтня Сили спеціальних операцій України офіційно підтвердили факт знищення новітнього ЗРК "БУК-М3" та ураження РЛС "Небо-У" на території Ростовської області країни-агресорки Росії.
Головні тези:
- Виведення з ладу критичних елементів системи ППО ворога було результатом спільних дій ССО та російських повстанців.
- Знищені комплекси мали велику вартість та становили серйозну загрозу для української бойової авіації.
Що відомо про нові успіхи ССО
Як повідомляє пресслужба українських воїнів, Сили спеціальних операцій України у взаємодії з повстанським російським рухом “Черная Искра” провели спеціальні заходи.
Завдяки цьому вдалося вивести з ладу два критичні елементи системи ППО ворога.
Так, на російській Ростовщині на металобрухт перетворили зенітно-ракетний комплекс “БУК-М3” та радіолокаційну станцію раннього виявлення “НЕБО-У”.
Що важливо розуміти, вартість кожного з комплексів сягає кілька сотень мільйонів доларів.
ССО України звертають увагу на те, що вони продовжують завдати важкі та критичні для ворога удари, що крок за кроком наближають цілковиту російську знемогу.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-