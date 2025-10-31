ССО знищили новітній ЗРК "БУК-М3" і уразили РЛС "Небо-У" в Росії

31 жовтня Сили спеціальних операцій України офіційно підтвердили факт знищення новітнього ЗРК "БУК-М3" та ураження РЛС "Небо-У" на території Ростовської області країни-агресорки Росії.

Що відомо про нові успіхи ССО

Як повідомляє пресслужба українських воїнів, Сили спеціальних операцій України у взаємодії з повстанським російським рухом “Черная Искра” провели спеціальні заходи.

Завдяки цьому вдалося вивести з ладу два критичні елементи системи ППО ворога.

Так, на російській Ростовщині на металобрухт перетворили зенітно-ракетний комплекс “БУК-М3” та радіолокаційну станцію раннього виявлення “НЕБО-У”.

Що важливо розуміти, вартість кожного з комплексів сягає кілька сотень мільйонів доларів.

«БУК-М3» здатний уражати цілі на відстані до 80 км, а «НЕБО-У» виявляти винищувачі на відстані до 400 км. Обидві системи становили велику загрозу для роботи бойові авіації України у прифронтовій зоні та перешкоджали українським «deep strike» ударам, але конкретно ці комплекси — більше не будуть.

ССО України звертають увагу на те, що вони продовжують завдати важкі та критичні для ворога удари, що крок за кроком наближають цілковиту російську знемогу.