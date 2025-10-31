ССО знищили новітній ЗРК "БУК-М3" і уразили РЛС "Небо-У" в Росії
Категорія
Україна
Дата публікації

ССО знищили новітній ЗРК "БУК-М3" і уразили РЛС "Небо-У" в Росії

ССО
ССО

31 жовтня Сили спеціальних операцій України офіційно підтвердили факт знищення новітнього ЗРК "БУК-М3" та ураження РЛС "Небо-У" на території Ростовської області країни-агресорки Росії.

Головні тези:

  • Виведення з ладу критичних елементів системи ППО ворога було результатом спільних дій ССО та російських повстанців.
  • Знищені комплекси мали велику вартість та становили серйозну загрозу для української бойової авіації.

Що відомо про нові успіхи ССО

Як повідомляє пресслужба українських воїнів, Сили спеціальних операцій України у взаємодії з повстанським російським рухом “Черная Искра” провели спеціальні заходи.

Завдяки цьому вдалося вивести з ладу два критичні елементи системи ППО ворога.

Так, на російській Ростовщині на металобрухт перетворили зенітно-ракетний комплекс “БУК-М3” та радіолокаційну станцію раннього виявлення “НЕБО-У”.

Що важливо розуміти, вартість кожного з комплексів сягає кілька сотень мільйонів доларів.

«БУК-М3» здатний уражати цілі на відстані до 80 км, а «НЕБО-У» виявляти винищувачі на відстані до 400 км. Обидві системи становили велику загрозу для роботи бойові авіації України у прифронтовій зоні та перешкоджали українським «deep strike» ударам, але конкретно ці комплекси — більше не будуть.

ССО України звертають увагу на те, що вони продовжують завдати важкі та критичні для ворога удари, що крок за кроком наближають цілковиту російську знемогу.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін висунув жорсткі вимоги щодо України — Трамп розлютився
Трамп
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Скільки коштує перемога України у війні — експерти назвали суму
Україна потребує ще більшої фінансової допомоги
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
В Іспанії відбудеться таємна зустріч щодо України
Таємна зустріч щодо України - що планується

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?