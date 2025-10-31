Скільки коштує перемога України у війні — експерти назвали суму
Категорія
Україна
Дата публікації

Скільки коштує перемога України у війні — експерти назвали суму

Україна потребує ще більшої фінансової допомоги
Джерело:  The Economist

Редакція видання The Economist дійшло висновку, що загалом Україні знадобиться фінансова підтримка з боку союзників у розмірі 389 мільярдів доларів, щоб вона змогла остаточно розгромити армію РФ.

Головні тези:

  • ЄС повинен заплатити за перемогу України, якщо хоче жити в безпечному світі.
  • Допомоги з боку США очікувати не варто.

Україна потребує ще більшої фінансової допомоги

Згідно з підрахунками фахівців, Євросоюз буде змушений вдвічі збільшити фінансову допомогу Україні протягом наступних 4 років в порівнянні з обсягом підтримки з моменту повномасштабного вторгнення Росії.

Що важливо розуміти, з 2022 року офіційний Брюссель передав Україні озброєнь та безпосередньо грошової підтримки сумарно на 206 мільярдів доларів, а Штати — на 133 мільярда доларів.

Враховуючи фактор, що президент США Дональд Трамп наказав зупинити фінансування України — всі витрати повинен взяти на себе саме Євросоюз.

Де-факто йдеться про те, що навантаження на бюджет європейських союзників Києва повинне зрости з приблизно 0,2% ВВП до 0,4%.

Журналісти звертають увагу на те, що станом на сьогодні прямий оборонний бюджет України становить близько 65 млрд доларів на рік.

Додатково 73 млрд доларів витрачається на всі інші державні послуги та видатки. Уряд збирає близько 90 млрд доларів доходів всередині країни, що залишає йому щорічний дефіцит бюджету в розмірі близько 50 млрд доларів.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Гучна "бавовна" в Росії: палають ТЕЦ та електропідстанція — відео
Нова атака дронів на Росію - перші подробиці
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ атакувала Україну забороненими ракетами 9М729 — їх бояться навіть США
Російські ракети 9М729 - що про них відомо
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін висунув жорсткі вимоги щодо України — Трамп розлютився
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?