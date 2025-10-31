Скільки коштує перемога України у війні — експерти назвали суму

Редакція видання The Economist дійшло висновку, що загалом Україні знадобиться фінансова підтримка з боку союзників у розмірі 389 мільярдів доларів, щоб вона змогла остаточно розгромити армію РФ.
Головні тези:
- ЄС повинен заплатити за перемогу України, якщо хоче жити в безпечному світі.
- Допомоги з боку США очікувати не варто.
Україна потребує ще більшої фінансової допомоги
Згідно з підрахунками фахівців, Євросоюз буде змушений вдвічі збільшити фінансову допомогу Україні протягом наступних 4 років в порівнянні з обсягом підтримки з моменту повномасштабного вторгнення Росії.
Що важливо розуміти, з 2022 року офіційний Брюссель передав Україні озброєнь та безпосередньо грошової підтримки сумарно на 206 мільярдів доларів, а Штати — на 133 мільярда доларів.
Враховуючи фактор, що президент США Дональд Трамп наказав зупинити фінансування України — всі витрати повинен взяти на себе саме Євросоюз.
Де-факто йдеться про те, що навантаження на бюджет європейських союзників Києва повинне зрости з приблизно 0,2% ВВП до 0,4%.
Журналісти звертають увагу на те, що станом на сьогодні прямий оборонний бюджет України становить близько 65 млрд доларів на рік.
