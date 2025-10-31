Сколько стоит победа Украины в войне — эксперты назвали сумму
Сколько стоит победа Украины в войне — эксперты назвали сумму

ВСУ
Источник:  The Economist

Редакция издания The Economist пришла к выводу, что в целом Украина нуждается в финансовой поддержке со стороны союзников в размере 389 миллиардов долларов, чтобы она смогла окончательно разгромить армию РФ.

Главные тезисы

  • ЕС должен заплатить за победу Украины, если хочет жить в безопасном мире.
  • Помощи со стороны США ожидать не стоит.

Украина нуждается в еще большей финансовой помощи

Согласно подсчетам специалистов, Евросоюз будет вынужден вдвое увеличить финансовую помощь Украине в течение следующих четырех лет по сравнению с объемом поддержки с момента полномасштабного вторжения России.

Что важно понимать, с 2022 года официальный Брюссель передал Украине вооружений и денежной поддержки суммарно на 206 миллиардов долларов, а Штаты — на 133 миллиарда долларов.

Учитывая, что президент США Дональд Трамп приказал остановить финансирование Украины — все расходы должен взять на себя именно Евросоюз.

Де-факто речь идет о том, что нагрузка на бюджет европейских союзников Киева должна вырасти с примерно 0,2% ВВП до 0,4%.

Журналисты обращают внимание на то, что по состоянию на сегодняшний день прямой оборонный бюджет Украины составляет около 65 млрд долларов в год.

Дополнительно 73 млрд долларов тратится на все другие государственные услуги и расходы. Правительство собирает около 90 млрд долларов доходов внутри страны, что оставляет ему ежегодный дефицит бюджета в размере около 50 млрд долларов.

