Редакция издания The Economist пришла к выводу, что в целом Украина нуждается в финансовой поддержке со стороны союзников в размере 389 миллиардов долларов, чтобы она смогла окончательно разгромить армию РФ.

Украина нуждается в еще большей финансовой помощи

Согласно подсчетам специалистов, Евросоюз будет вынужден вдвое увеличить финансовую помощь Украине в течение следующих четырех лет по сравнению с объемом поддержки с момента полномасштабного вторжения России.

Что важно понимать, с 2022 года официальный Брюссель передал Украине вооружений и денежной поддержки суммарно на 206 миллиардов долларов, а Штаты — на 133 миллиарда долларов.

Учитывая, что президент США Дональд Трамп приказал остановить финансирование Украины — все расходы должен взять на себя именно Евросоюз.

Де-факто речь идет о том, что нагрузка на бюджет европейских союзников Киева должна вырасти с примерно 0,2% ВВП до 0,4%.

Журналисты обращают внимание на то, что по состоянию на сегодняшний день прямой оборонный бюджет Украины составляет около 65 млрд долларов в год.