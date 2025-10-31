В Іспанії відбудеться таємна зустріч щодо України

Згідно з даними видання El Mundo, 4 листопада в Мадриді відбудеться секретна і закрита зустріч країн так званої "Коаліції рішучих" щодо підтримки України. Що важливо розуміти, за її організацію відповідальне Міністерство закордонних справ Іспанії.

Таємна зустріч щодо України — що планується

За попередніми даними, до цих переговорів долучаться представники 35 країн.

Головна тема їхньої секретної зустрічі — посилення допомоги Україні на тлі її війни з Росією.

Як стверджують інсайдери, планується дійсно активний робочий день, який розпочнеться о 9 ранку і закінчиться після 15:30.

Однак зустріч організовано з дотриманням максимальної секретності. Зокрема, учасників попередили про заборону на мобільні телефони, їх зберігатимуть у спеціально відведеному місці. Поширити

Окрім того, наголошується, що подробиці цієї зустрічі не будуть розголошуватися.

Як вдалося дізнатися журналістам, у центрі уваги будуть кілька важливих питань.

Насамперед йтиметься про те, як рухатися вперед зі збільшенням підтримки України, як вирішити її нагальні фінансові потреби, зокрема ті, що пов'язані з її військовими та оборонними зусиллями, а також про те, як координувати ініціативи щодо посилення тиску на Росію.