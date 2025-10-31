В Испании состоится тайная встреча касательно Украины

Согласно данным издания El Mundo, 4 ноября в Мадриде состоится секретная и закрытая встреча стран так называемой "Коалиции решительных" по поддержке Украины. Что важно понимать, за ее организацию ответственно Министерство иностранных дел Испании.
Главные тезисы
- Союзники Киева готовы действовать решительно, чтобы Украина не проиграла войну.
- Подробности этих переговоров раскрывать не будут.
Тайная встреча касательно Украины — что планируется
По предварительным данным, к этим переговорам присоединятся представители 35 стран.
Главная тема их секретной встречи — усиление помощи Украине на фоне ее войны с Россией.
Как утверждают инсайдеры, планируется действительно активный рабочий день, который начнется в 09:00 утра и закончится после 15:30.
Кроме того, указано, что подробности этой встречи не будут разглашаться.
Как удалось узнать журналистам, в центре внимания будут несколько важных вопросов.
В первую очередь речь пойдет о том, как двигаться вперед с увеличением поддержки Украины, как решить ее насущные финансовые потребности, в частности те, что связаны с ее военными и оборонными усилиями, а также о том, как координировать инициативы по усилению давления на Россию.
