ССО уничтожили новейший ЗРК "БУК-М3" и поразили РЛС "Небо-У" в России
Категория
Украина
Дата публикации

ССО уничтожили новейший ЗРК "БУК-М3" и поразили РЛС "Небо-У" в России

ССО
Что известно о новых успехах ССО
Читати українською

31 октября Силы специальных операций Украины официально подтвердили факт уничтожения нового ЗРК "БУК-М3" и поражения РЛС "Небо-У" на территории Ростовской области страны-агрессорки России.

Главные тезисы

  • Выведение из строя критических элементов системы ПВО врага явилось результатом совместных действий ССО и российских повстанцев.
  • Уничтоженные комплексы имели большую стоимость и представляли серьезную угрозу украинской боевой авиации.

Что известно о новых успехах ССО

Как сообщает пресс-служба украинских воинов, Силы специальных операций Украины во взаимодействии с повстанческим российским движением "Черная Искра" провели специальные мероприятия.

Благодаря этому удалось вывести из строя два критических элемента системы ПВО врага.

Так, на российской Ростовщине в металлолом превратили зенитно-ракетный комплекс "БУК-М3" и радиолокационную станцию раннего обнаружения "НЕБО-У".

Что важно понимать, стоимость каждого из комплексов составляет несколько сотен миллионов долларов.

"БУК-М3" способен поражать цели на расстоянии до 80 км, а "НЕБО-У" обнаруживать истребители на расстоянии до 400 км. Обе системы представляли большую угрозу для работы боевой авиации Украины в прифронтовой зоне и препятствовали украинским «deep strike» ударам, но именно эти комплексы больше не будут.

ССО Украины обращают внимание на то, что они продолжают нанести тяжелые и критические для врага удары, шаг за шагом приближающие полное российское изнеможение.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин выдвинул жесткие требования касательно Украины — Трамп разозлился
Трамп разозлился из-за требований Путина
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Сколько стоит победа Украины в войне — эксперты назвали сумму
ВСУ
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В Испании состоится тайная встреча касательно Украины
Тайная встреча касательно Украины — что планируется

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?