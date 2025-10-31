ССО уничтожили новейший ЗРК "БУК-М3" и поразили РЛС "Небо-У" в России

31 октября Силы специальных операций Украины официально подтвердили факт уничтожения нового ЗРК "БУК-М3" и поражения РЛС "Небо-У" на территории Ростовской области страны-агрессорки России.

Что известно о новых успехах ССО

Как сообщает пресс-служба украинских воинов, Силы специальных операций Украины во взаимодействии с повстанческим российским движением "Черная Искра" провели специальные мероприятия.

Благодаря этому удалось вывести из строя два критических элемента системы ПВО врага.

Так, на российской Ростовщине в металлолом превратили зенитно-ракетный комплекс "БУК-М3" и радиолокационную станцию раннего обнаружения "НЕБО-У".

Что важно понимать, стоимость каждого из комплексов составляет несколько сотен миллионов долларов.

"БУК-М3" способен поражать цели на расстоянии до 80 км, а "НЕБО-У" обнаруживать истребители на расстоянии до 400 км. Обе системы представляли большую угрозу для работы боевой авиации Украины в прифронтовой зоне и препятствовали украинским «deep strike» ударам, но именно эти комплексы больше не будут. Поделиться

ССО Украины обращают внимание на то, что они продолжают нанести тяжелые и критические для врага удары, шаг за шагом приближающие полное российское изнеможение.