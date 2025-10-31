31 октября Силы специальных операций Украины официально подтвердили факт уничтожения нового ЗРК "БУК-М3" и поражения РЛС "Небо-У" на территории Ростовской области страны-агрессорки России.
Главные тезисы
- Выведение из строя критических элементов системы ПВО врага явилось результатом совместных действий ССО и российских повстанцев.
- Уничтоженные комплексы имели большую стоимость и представляли серьезную угрозу украинской боевой авиации.
Что известно о новых успехах ССО
Как сообщает пресс-служба украинских воинов, Силы специальных операций Украины во взаимодействии с повстанческим российским движением "Черная Искра" провели специальные мероприятия.
Благодаря этому удалось вывести из строя два критических элемента системы ПВО врага.
Так, на российской Ростовщине в металлолом превратили зенитно-ракетный комплекс "БУК-М3" и радиолокационную станцию раннего обнаружения "НЕБО-У".
Что важно понимать, стоимость каждого из комплексов составляет несколько сотен миллионов долларов.
ССО Украины обращают внимание на то, что они продолжают нанести тяжелые и критические для врага удары, шаг за шагом приближающие полное российское изнеможение.
