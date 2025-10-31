Украина уничтожила один из трех "Орешников" на территории РФ

31 октября глава Службы безопасности Украины Василий Малюк официально подтвердил, что летом 2023 года силами ГУР, СБУ и СВР на территории России был уничтожен один из трех "Орешников".
Главные тезисы
- Об успешной операции Силы обороны Украины сразу доложили президенту Зеленскому.
- Особенность этой ракеты заключается в том, что ее очень тяжело перехватить.
Россия потеряла один из своих "Орешников"
По словам Малюка, "уничтожение было стопроцентное".
Он также официально подтвердил журналистам, что эта операция никак не афишировалась.
О реализации успешной операции докладывали исключительно Верховному главнокомандующему Владимиру Зеленскому.
Кроме того, об этом знали несколько лидеров других государств.
Что важно понимать, "Орешник" — российская баллистическая ракета промежуточной дальности. Ее скорость может достигать более 12 300 км/ч.
Также известно, что он оснащен шестью боевыми частями, каждая из которых содержит суббоеприпасы. Эту ракету характеризуют как чрезвычайно сложную для перехвата.
