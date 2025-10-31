Украина уничтожила один из трех "Орешников" на территории РФ

31 октября глава Службы безопасности Украины Василий Малюк официально подтвердил, что летом 2023 года силами ГУР, СБУ и СВР на территории России был уничтожен один из трех "Орешников".

Россия потеряла один из своих "Орешников"

До этого мы ни разу это не озвучивали, но коротко можем сказать, что один из трех "Орешников" был успешно уничтожен на их территории, на Капустином Яру, силами ГУР (Главного управления разведки Минобороны, — ред.), СБУ и СВР(Служба внешней разведки, — ред.). Василий Малюк Глава СБУ

По словам Малюка, "уничтожение было стопроцентное".

Он также официально подтвердил журналистам, что эта операция никак не афишировалась.

О реализации успешной операции докладывали исключительно Верховному главнокомандующему Владимиру Зеленскому.

Кроме того, об этом знали несколько лидеров других государств.

Это было в тот момент, когда название "Орешник" еще никто в широком смысле не знал, не использовал, и россияне в то время особо им еще не угрожали. Если я не ошибаюсь, позапрошлым летом мы провели эту успешную операцию, — объяснил Василий Малюк.

Что важно понимать, "Орешник" — российская баллистическая ракета промежуточной дальности. Ее скорость может достигать более 12 300 км/ч.