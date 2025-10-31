Малюк розкрив кількість уражених російських НПЗ і терміналів

Очільник Служби безпеки України Василь Малюк офіційно підтвердив, що з початку 2025 року Сили оборони успішно уразили 160 російських об'єктів нафтовидобутку та нафтопереробки.

Малюк розкрив масштаби українських “діпстрайків”

За словами глави СБУ, протягом вересня та жовтня йдеться про ураження 20 таких об'єктів ворога.

Це шість НПЗ, два нафтових термінала, три нафтобази і дев'ять нафтоперекачувальних станцій, — уточнив Василь Малюк.

Очільник Служби безпеки України звертає увагу на те, що саме потужні атаки стали причиною 20% дефіциту на внутрішньому ринку нафтопродуктів Росії і простою 37% нафтопереробних потужностей ворога.

Ми "жалимо" саме законні цілі. Нафтовидобуток, нафтопереробка — це 90% оборонного бюджету Росії. Це брудні нафторублі, за рахунок яких ворог вбиває нас, — пояснив Василь Малюк.

Згідно з підрахунками Служби зовнішньої розвідки України, країна-агресорка РФ може до кінця року опинитися у залежності від імпорту пального на рівні до 60% без щонайменше шести місяців ремонту у спокійних умовах.