Малюк розкрив кількість уражених російських НПЗ і терміналів

Очільник Служби безпеки України Василь Малюк офіційно підтвердив, що з початку 2025 року Сили оборони успішно уразили 160 російських об'єктів нафтовидобутку та нафтопереробки.
Головні тези:
- Малюк наголосив, що Україна завжди атакує лише законні цілі.
- Ситуація в Росії суттєво погіршиться, якщо українські воїни не припинять повітряні напади.
Малюк розкрив масштаби українських “діпстрайків”
За словами глави СБУ, протягом вересня та жовтня йдеться про ураження 20 таких об'єктів ворога.
Очільник Служби безпеки України звертає увагу на те, що саме потужні атаки стали причиною 20% дефіциту на внутрішньому ринку нафтопродуктів Росії і простою 37% нафтопереробних потужностей ворога.
Згідно з підрахунками Служби зовнішньої розвідки України, країна-агресорка РФ може до кінця року опинитися у залежності від імпорту пального на рівні до 60% без щонайменше шести місяців ремонту у спокійних умовах.
Журналісти ВВС звертають увагу на те, що понад половина регіонів Росії зіткнулися з перебоями в постачанні палива на тлі українських “діпстрайків”.
