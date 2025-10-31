Грузия решила передать Украине важную помощь
Категория
Мир
Дата публикации

Грузия решила передать Украине важную помощь

Грузия
Читати українською
Источник:  Эхо Кавказа

31 октября официально стало известно, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подписал специальное распоряжение: этот документ предусматривает предоставление Украине партии генераторов на фоне ужесточения российских атак.

Главные тезисы

  • Грузия периодически оказывает гуманитарную помощь Украине.
  • Однако политические отношения между странами заморожены.

Что известно о решении Грузии касательно Украины

Как указано в специальном распоряжении Ираклия Кобахидзе, Фонд развития энергетики Грузии приобретет для передачи Украине разные типы генераторов.

Что важно понимать, в общей сложности речь идет о сумме в размере 1,5 млн лари (более 500 тысяч долларов).

Журналисты обращают внимание на то, что официальный Тбилиси периодически оказывает гуманитарную помощь Украине.

Тем не менее, главная проблема заключается в том, что политические отношения между странами фактически приостановлены.

В первую очередь это произошло из-за отказа грузинских властей объявлять санкции против страны-агрессорки России.

К слову, недавно премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере официально подтвердил факт выделение около 150 млн долл. на обеспечение электроэнергией и отоплением Украины перед зимой.

Более того, известно, что Швеция приняла выделение 35 млн евро через Всемирный банк для помощи Украине с приближением зимы.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В Испании состоится тайная встреча касательно Украины
Тайная встреча касательно Украины — что планируется
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина уничтожила один из трех "Орешников" на территории РФ
Россия потеряла один из своих "Орешников"
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский спрогнозировал дефицит бюджета России в 2026 году
В скором времени Россия почувствует последствия новых санкций

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?