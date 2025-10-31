Грузия решила передать Украине важную помощь

31 октября официально стало известно, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подписал специальное распоряжение: этот документ предусматривает предоставление Украине партии генераторов на фоне ужесточения российских атак.
Главные тезисы
- Грузия периодически оказывает гуманитарную помощь Украине.
- Однако политические отношения между странами заморожены.
Что известно о решении Грузии касательно Украины
Как указано в специальном распоряжении Ираклия Кобахидзе, Фонд развития энергетики Грузии приобретет для передачи Украине разные типы генераторов.
Что важно понимать, в общей сложности речь идет о сумме в размере 1,5 млн лари (более 500 тысяч долларов).
Журналисты обращают внимание на то, что официальный Тбилиси периодически оказывает гуманитарную помощь Украине.
Тем не менее, главная проблема заключается в том, что политические отношения между странами фактически приостановлены.
В первую очередь это произошло из-за отказа грузинских властей объявлять санкции против страны-агрессорки России.
К слову, недавно премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере официально подтвердил факт выделение около 150 млн долл. на обеспечение электроэнергией и отоплением Украины перед зимой.
Более того, известно, что Швеция приняла выделение 35 млн евро через Всемирный банк для помощи Украине с приближением зимы.
