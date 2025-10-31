Грузія вирішила передати Україні важливу допомогу

31 жовтня офіційно стало відомо, що прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе підписав спеціальне розпорядження: цей документ передбачає надання Україні партії генераторів на тлі посилення російських атак.

Що відомо про рішення Грузії щодо України

Як вказано в спеціальному розпорядженні Іраклія Кобахідзе, Фонд розвитку енергетики Грузії придбає для передачі Україні різні типи генераторів.

Що важливо розуміти, загалом йдеться про суму у розмірі 1,5 млн ларі (понад 500 тисяч доларів).

Журналісти звертають увагу на те, що офіційний Тбілісі періодично надає гуманітарну допомогу Україні.

Попри це, головна проблема полягає в тому, що політичні відносини між країнами фактично призупинені.

Насамперед це сталося через відмову грузинської влади оголошувати санкції проти країни-агресорки Росії.

До слова, нещодавно прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре офіційно підтвердив виділення близько 150 млн дол на забезпечення електроенергією та опаленням України перед зимою.

Ба більше, відомо, що Швеція ухвалила виділення 35 млн євро через Світовий банк для допомоги Україні з наближенням зими.