Грузія вирішила передати Україні важливу допомогу

31 жовтня офіційно стало відомо, що прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе підписав спеціальне розпорядження: цей документ передбачає надання Україні партії генераторів на тлі посилення російських атак.
Головні тези:
- Грузія періодично надає гуманітарну допомогу Україні.
- Однак політичні відносини між країнами наразі заморожені.
Що відомо про рішення Грузії щодо України
Як вказано в спеціальному розпорядженні Іраклія Кобахідзе, Фонд розвитку енергетики Грузії придбає для передачі Україні різні типи генераторів.
Журналісти звертають увагу на те, що офіційний Тбілісі періодично надає гуманітарну допомогу Україні.
Попри це, головна проблема полягає в тому, що політичні відносини між країнами фактично призупинені.
Насамперед це сталося через відмову грузинської влади оголошувати санкції проти країни-агресорки Росії.
До слова, нещодавно прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре офіційно підтвердив виділення близько 150 млн дол на забезпечення електроенергією та опаленням України перед зимою.
Ба більше, відомо, що Швеція ухвалила виділення 35 млн євро через Світовий банк для допомоги Україні з наближенням зими.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-