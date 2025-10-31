"Смердюча Європа". Лукашенко влаштував новий скандал
Категорія
Світ
Дата публікації

"Смердюча Європа". Лукашенко влаштував новий скандал

Лукашенко
Джерело:  БЕЛТА

Білоруський диктатор Александр Лукашенко публічно марить ідеєю, що одного дня Європа платитиме його країні за чисте свіже повітря, яке нібито утворюється від збережених у Білорусі лісів і боліт.

Головні тези:

  • Лукашенко хоче, щоб ЄС платив йому за повітря.
  • Також він скаржиться, що Білорусь намагаються “задушити” санкціями.

Лукашенко публічно принизив Європу

З новою скандальною заявою поплічник Путіна виступив під час візиту до Березинського біосферного заповідника.

Він нагадав своєму народу, як важливо його зберегти попри все.

І настане той час, коли ця смердюча Європа буде нам платити за те, що ми бережемо те, що нам дісталося від Бога, — цинічно заявив Лукашенко.

На цьому тлі нелегітимний президент країни почав вигадувати, що вітер якимось чином відносить чисте повітря до ЄС, а Білорусь за це коштів не отримує.

Вони замість того, щоб платити, починають нас душити санкціями. Це мине. Вже минає. Думаю, недалекий той час, коли вони будуть за це платити нам.

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

Президент Білорусі

Що також цікаво, нещодавно поплічник Путіна назвав "божевільною аферою" рішення Литви повністю закрити кордон з Білоруссю:

Відповідально заявляю, що про жодну надзвичайну контрабанду не йдеться. Але це багато говорить про політичний потенціал нашої конференції, якщо її намагаються блокувати.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна знищила один із трьох "Орєшників" на території РФ
Росія втратила один зі своїх "Орєшників"
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Грузія вирішила передати Україні важливу допомогу
Грузія
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Малюк розкрив кількість уражених російських НПЗ і терміналів
Малюк

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?