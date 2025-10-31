"Смердюча Європа". Лукашенко влаштував новий скандал

Білоруський диктатор Александр Лукашенко публічно марить ідеєю, що одного дня Європа платитиме його країні за чисте свіже повітря, яке нібито утворюється від збережених у Білорусі лісів і боліт.
Головні тези:
- Лукашенко хоче, щоб ЄС платив йому за повітря.
- Також він скаржиться, що Білорусь намагаються “задушити” санкціями.
Лукашенко публічно принизив Європу
З новою скандальною заявою поплічник Путіна виступив під час візиту до Березинського біосферного заповідника.
Він нагадав своєму народу, як важливо його зберегти попри все.
На цьому тлі нелегітимний президент країни почав вигадувати, що вітер якимось чином відносить чисте повітря до ЄС, а Білорусь за це коштів не отримує.
Що також цікаво, нещодавно поплічник Путіна назвав "божевільною аферою" рішення Литви повністю закрити кордон з Білоруссю:
