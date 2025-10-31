"Смердюча Європа". Лукашенко влаштував новий скандал

Білоруський диктатор Александр Лукашенко публічно марить ідеєю, що одного дня Європа платитиме його країні за чисте свіже повітря, яке нібито утворюється від збережених у Білорусі лісів і боліт.

Лукашенко публічно принизив Європу

З новою скандальною заявою поплічник Путіна виступив під час візиту до Березинського біосферного заповідника.

Він нагадав своєму народу, як важливо його зберегти попри все.

І настане той час, коли ця смердюча Європа буде нам платити за те, що ми бережемо те, що нам дісталося від Бога, — цинічно заявив Лукашенко. Поширити

На цьому тлі нелегітимний президент країни почав вигадувати, що вітер якимось чином відносить чисте повітря до ЄС, а Білорусь за це коштів не отримує.

Вони замість того, щоб платити, починають нас душити санкціями. Це мине. Вже минає. Думаю, недалекий той час, коли вони будуть за це платити нам. Олександр Лукашенко Президент Білорусі

Що також цікаво, нещодавно поплічник Путіна назвав "божевільною аферою" рішення Литви повністю закрити кордон з Білоруссю: