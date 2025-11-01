Розвідка Естонії описала 3 ймовірні сценарії розвитку ситуації в Україні

Ківісельг звертає увагу на те, що армія РФ сконцентрувалася на захопленні Покровська.

Однак, на переконання полковника, навіть якщо місто впаде — це не змінить загальної картини війни в Україні.

На цьому тлі він описав 3 можливі сценарії розвитку ситуації:

Перший: війна Росії буде зупинена перемир'ям, адже жодна зі сторін наразі не має сил для вирішального прориву. Однак якщо події будуть розвиватися подібним чином — це все одно буде лише тимчасовим рішенням.

Другий: на тлі суттєвого погіршення соціально-економічної нестабільності Росія не зможе продовжувати війну, і Путін погодиться на мирні переговори. Існує також ймовірність, що Кремль буде змушений прийняти вимоги Києва. Попри це, вийти на кордони 1991 року для України буде дуже важко