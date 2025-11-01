Розвідка Естонії описала 3 ймовірні сценарії розвитку ситуації в Україні

За словами очільника розвідцентру Сил оборони Естонії полковника Антса Ківісельга, він уважно проаналізував ситуацію навколо Покровська у Донецькій області, а також описав 3 ймовірних сценарії розвитку ситуації в Україні протягом наступних місяців.
Головні тези:
- Як вважає Ківісельг, можливе падіння Покровська не надто змінить хід війни.
- Найімовірніше, що війна й далі буде продовжуватися так, як було досі.
Як далі будуть розвиватися події на фронті
Ківісельг звертає увагу на те, що армія РФ сконцентрувалася на захопленні Покровська.
Однак, на переконання полковника, навіть якщо місто впаде — це не змінить загальної картини війни в Україні.
На цьому тлі він описав 3 можливі сценарії розвитку ситуації:
Перший: війна Росії буде зупинена перемир'ям, адже жодна зі сторін наразі не має сил для вирішального прориву. Однак якщо події будуть розвиватися подібним чином — це все одно буде лише тимчасовим рішенням.
Другий: на тлі суттєвого погіршення соціально-економічної нестабільності Росія не зможе продовжувати війну, і Путін погодиться на мирні переговори. Існує також ймовірність, що Кремль буде змушений прийняти вимоги Києва. Попри це, вийти на кордони 1991 року для України буде дуже важко
Третій: саме його Ківісельг називає "найреалістичнішим" — йдеться про продовження Росією війни так, як вона триває зараз. Путін просто не може дозволити собі програти.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-