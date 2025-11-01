Розвідка Естонії описала 3 ймовірні сценарії розвитку ситуації в Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

Розвідка Естонії описала 3 ймовірні сценарії розвитку ситуації в Україні

ЗСУ
Джерело:  ERR

За словами очільника розвідцентру Сил оборони Естонії полковника Антса Ківісельга, він уважно проаналізував ситуацію навколо Покровська у Донецькій області, а також описав 3 ймовірних сценарії розвитку ситуації в Україні протягом наступних місяців.

Головні тези:

  • Як вважає Ківісельг, можливе падіння Покровська не надто змінить хід війни.
  • Найімовірніше, що війна й далі буде продовжуватися так, як було досі.

Як далі будуть розвиватися події на фронті

Ківісельг звертає увагу на те, що армія РФ сконцентрувалася на захопленні Покровська.

Однак, на переконання полковника, навіть якщо місто впаде — це не змінить загальної картини війни в Україні.

На цьому тлі він описав 3 можливі сценарії розвитку ситуації:

  • Перший: війна Росії буде зупинена перемир'ям, адже жодна зі сторін наразі не має сил для вирішального прориву. Однак якщо події будуть розвиватися подібним чином — це все одно буде лише тимчасовим рішенням.

  • Другий: на тлі суттєвого погіршення соціально-економічної нестабільності Росія не зможе продовжувати війну, і Путін погодиться на мирні переговори. Існує також ймовірність, що Кремль буде змушений прийняти вимоги Києва. Попри це, вийти на кордони 1991 року для України буде дуже важко

  • Третій: саме його Ківісельг називає "найреалістичнішим" — йдеться про продовження Росією війни так, як вона триває зараз. Путін просто не може дозволити собі програти.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
"Смердюча Європа". Лукашенко влаштував новий скандал
Лукашенко
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Війна з Росією неминуча. У НАТО заявили про початок "Фази нуль"
НАТО готується до війни з Росією
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Литва та Росія проводять переговори щодо транзиту газу
Що відомо про переговори Литви та РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?