Разведка Эстонии описала 3 вероятных сценария развития ситуации в Украине

Кивисельг обращает внимание на то, что армия РФ сконцентрировалась на захвате Покровска.

Однако, по мнению полковника, даже если город упадет — это не изменит общей картины войны в Украине.

На этом фоне он описал 3 возможных сценария развития ситуации:

Первый: война России будет остановлена перемирием, ведь ни у одной из сторон пока нет сил для решающего прорыва. Однако если события будут развиваться подобным образом — это все равно будет только временным решением.

Второе: на фоне существенного ухудшения социально-экономической нестабильности Россия не сможет продолжать войну, и Путин согласится на мирные переговоры. Есть также вероятность, что Кремль будет вынужден принять требования Киева. Несмотря на это, выйти на границы 1991 года для Украины будет очень тяжело.