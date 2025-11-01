Разведка Эстонии описала 3 вероятных сценария развития ситуации в Украине

По словам главы разведцентра Сил обороны Эстонии полковника Антса Кивисельга, он внимательно проанализировал ситуацию вокруг Покровска в Донецкой области, а также описал 3 вероятных сценария развития ситуации в Украине в течение следующих месяцев.
Главные тезисы
- Как считает Кивисельг, возможное падение Покровска не сильно изменит ход войны.
- Скорее всего, война и дальше будет продолжаться так, как было до сих пор.
Как дальше будут развиваться события на фронте
Кивисельг обращает внимание на то, что армия РФ сконцентрировалась на захвате Покровска.
Однако, по мнению полковника, даже если город упадет — это не изменит общей картины войны в Украине.
На этом фоне он описал 3 возможных сценария развития ситуации:
Первый: война России будет остановлена перемирием, ведь ни у одной из сторон пока нет сил для решающего прорыва. Однако если события будут развиваться подобным образом — это все равно будет только временным решением.
Второе: на фоне существенного ухудшения социально-экономической нестабильности Россия не сможет продолжать войну, и Путин согласится на мирные переговоры. Есть также вероятность, что Кремль будет вынужден принять требования Киева. Несмотря на это, выйти на границы 1991 года для Украины будет очень тяжело.
Третий: именно его Кивисельг называет самым "реалистичным" — речь идет о продолжении Россией войны так, как она продолжалась до сих пор. Путин просто не может позволить себе проиграть.
