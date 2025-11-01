"Не позволит Украине проиграть". Как Трамп заставит Путина покориться

Не только Украину, но и многих ее союзников шокирует последовательность действий американского лидера Дональда Трампа в рамках его усилий по завершению российской войны. Редакция издания The Telegraph объясняет, что на самом деле речь идет о методе радикальной неопределенности, к которому президент США прибегает очень часто.

Путин никогда не будет знать, чего на самом деле ждать от Трампа

Стратегия американского лидера по завершению войны заключается в том, что неопределенность должна работать в обе стороны.

Фактически речь идет о том, что ни Москва, ни Киев до сих пор не понимают, на чьей он стороне.

Глава Белого дома считает, что важно держать всех постоянно в состоянии идеального дисбаланса.

Трамп может также убедить агрессора в том, что последствия проверки Америки слишком непредсказуемы, чтобы рисковать. Поделиться

Одним из первых со странной стратегией Трампа столкнулся украинский лидер Владимир Зеленский, испытав на себе ярость президента США непосредственно в Овальном кабинете.

После громкого скандала Вашингтон на время прекратил делиться с Украиной разведданными и поставлять оружие.

Однако впоследствии произошел новый разворот — Трамп заявил о своем разочаровании Путиным и добавил, что верит в тотальную победу ВСУ на поле боя.