"Не позволит Украине проиграть". Как Трамп заставит Путина покориться

Не только Украину, но и многих ее союзников шокирует последовательность действий американского лидера Дональда Трампа в рамках его усилий по завершению российской войны. Редакция издания The Telegraph объясняет, что на самом деле речь идет о методе радикальной неопределенности, к которому президент США прибегает очень часто.
Главные тезисы
- Новые американские санкции подтверждают, что Трамп готов оказывать на Россию больше экономического давления, чем Байден.
- Он не позволит Украине проиграть, ведь это станет поражением для США.
Путин никогда не будет знать, чего на самом деле ждать от Трампа
Стратегия американского лидера по завершению войны заключается в том, что неопределенность должна работать в обе стороны.
Фактически речь идет о том, что ни Москва, ни Киев до сих пор не понимают, на чьей он стороне.
Глава Белого дома считает, что важно держать всех постоянно в состоянии идеального дисбаланса.
Одним из первых со странной стратегией Трампа столкнулся украинский лидер Владимир Зеленский, испытав на себе ярость президента США непосредственно в Овальном кабинете.
После громкого скандала Вашингтон на время прекратил делиться с Украиной разведданными и поставлять оружие.
Однако впоследствии произошел новый разворот — Трамп заявил о своем разочаровании Путиным и добавил, что верит в тотальную победу ВСУ на поле боя.
