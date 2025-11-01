Трамп унизил Орбана после его уговоров касательно нефти РФ

Американский лидер Дональд Трамп официально подтвердил журналистам, что отказался сделать для Венгрии исключение из американских санкций против российской нефти.
Главные тезисы
- Орбан неоднократно заявлял, что попытается обойти новые американские санкции.
- Однако Трампа не устраивает подобный подход к делам.
Орбан не смог уговорить Трампа
С заявлением по этому поводу глава Белого дома выступил на борту президентского самолета.
Дональд Трамп публично заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обращался к нему с соответствующей просьбой сделать для его страны исключение.
Несмотря на это, он также добавил, что до сих пор считает Виктора Орбана своим другом.
Сам венгерский лидер недавно заявлял, что попытается объяснить Дональду Трампу, почему его страна настолько зависит от российских энергоносителей.
Орбан в очередной раз напомнил, что его страна не имеет выхода к морю, поэтому напрямую зависит от наземных маршрутов:
Что важно понимать, страны, которые продолжают покупать товары или сотрудничать с компаниями, попавшими под американские санкции, рискуют попасть под вторичные ограничения за их нарушение.
