Трамп унизил Орбана после его уговоров касательно нефти РФ
Категория
Политика
Дата публикации

Трамп унизил Орбана после его уговоров касательно нефти РФ

The White House
Трамп
Read in English
Читати українською

Американский лидер Дональд Трамп официально подтвердил журналистам, что отказался сделать для Венгрии исключение из американских санкций против российской нефти.

Главные тезисы

  • Орбан неоднократно заявлял, что попытается обойти новые американские санкции.
  • Однако Трампа не устраивает подобный подход к делам.

Орбан не смог уговорить Трампа

С заявлением по этому поводу глава Белого дома выступил на борту президентского самолета.

Дональд Трамп публично заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обращался к нему с соответствующей просьбой сделать для его страны исключение.

Он попросил об исключении (из санкций против "Лукойла" и "Роснефти" — ред.). Мы его не предоставили, но он просил.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Несмотря на это, он также добавил, что до сих пор считает Виктора Орбана своим другом.

Сам венгерский лидер недавно заявлял, что попытается объяснить Дональду Трампу, почему его страна настолько зависит от российских энергоносителей.

Орбан в очередной раз напомнил, что его страна не имеет выхода к морю, поэтому напрямую зависит от наземных маршрутов:

И если мы не приспособимся к этой ситуации, у нас не будет энергоносителей.

Что важно понимать, страны, которые продолжают покупать товары или сотрудничать с компаниями, попавшими под американские санкции, рискуют попасть под вторичные ограничения за их нарушение.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Лидеры Евросоюза поддержали идею Трампа касательно Украины
Правительство Великобритании
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин выдвинул жесткие требования касательно Украины — Трамп разозлился
Трамп разозлился из-за требований Путина
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Премьер Канады был вынужден просить прощения у Трампа
Карни рассказал о разговоре с Трампом

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?