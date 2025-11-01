Трамп принизив Орбана після його вмовлянь щодо нафти РФ

Американський лідер Дональд Трамп офіційно підтвердив журналістам, що відмовився зробити для Угорщини виняток з американських санкцій проти російської нафти.

Орбан не зміг вмовити Трампа

З заявою з цього приводу очільник Білого дому виступив на борту президентського літака.

Дональд Трамп публічно заявив, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звертався до нього з відповідним проханням зробити для його країни виняток.

Він попросив про виняток (із санкцій проти "Лукойла" та "Роснефти” — ред.). Ми його не надали, але він просив. Дональд Трамп Президент США

Попри це, він також додав, що досі вважає Віктора Орбана своїм другом.

Сам угорський лідер нещодавно заявляв, що спробує пояснити Дональду Трампу, чому його країна настільки залежна від російських енергоносіїв.

Орбан вкотре нагадав, що його країна не має виходу до моря, тому безпосередньо залежна від наземних маршрутів:

І якщо ми не пристосуємося до цієї ситуації, у нас не буде енергоносіїв.

Що важливо розуміти, країни, які продовжують купувати товари чи співпрацювати з компаніями, які потрапили під американські санкції, ризикують потрапити під вторинні обмеження за їхнє порушення.