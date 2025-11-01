"Не дозволить Україні програти". Як Трамп змусить Путіна скоритися

Не лише Україну, а й багатьох її союзників шокує послідовність дій американського лідера Дональда Трампа у межах його зусиль для завершення російської війни. Редакція видання The Telegraph пояснює, що насправді йдеться про метод радикальної невизначеності, до якого президент США вдається дуже часто.
Головні тези:
- Нові американські санкції підтверджують, що Трамп готовий чинити на Росію більше економічного тиску, ніж Байден.
- Він не дозволить Україні програти, адже це стане поразкою для США.
Путін ніколи не буде знати, чого насправді чекати від Трампа
Стратегія американського лідера щодо завершення війни полягає в тому, що невизначеність повинна працювати в обидва боки.
Фактично йдеться про те, що ні Москва, ні Київ досі не розуміють, на чиєму він боці.
Очільник Білого дому вважає, що важливо тримати всіх постійно в стані ідеального дисбалансу.
Одним з перших з дивною стратегією Трампа зіткнувся український лідер Володимир Зеленський, який відчув на собі лють президента США безпосередньо в Овальному кабінеті.
Після гучного скандалу Вашингтон на деякий час припинив ділитися з Україною розвідданими і постачати зброю.
Однак згодом стався новий розворот — Трамп заявив про своє розчарування Путіним та додав, що вірить у тотальну перемогу ЗСУ на полі бою.
