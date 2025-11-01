"Не дозволить Україні програти". Як Трамп змусить Путіна скоритися
"Не дозволить Україні програти". Як Трамп змусить Путіна скоритися

Путін ніколи не буде знати, чого насправді чекати від Трампа
Джерело:  The Telegraph

Не лише Україну, а й багатьох її союзників шокує послідовність дій американського лідера Дональда Трампа у межах його зусиль для завершення російської війни. Редакція видання The Telegraph пояснює, що насправді йдеться про метод радикальної невизначеності, до якого президент США вдається дуже часто.

Головні тези:

  • Нові американські санкції підтверджують, що Трамп готовий чинити на Росію більше економічного тиску, ніж Байден.
  • Він не дозволить Україні програти, адже це стане поразкою для США.

Путін ніколи не буде знати, чого насправді чекати від Трампа

Стратегія американського лідера щодо завершення війни полягає в тому, що невизначеність повинна працювати в обидва боки.

Фактично йдеться про те, що ні Москва, ні Київ досі не розуміють, на чиєму він боці.

Очільник Білого дому вважає, що важливо тримати всіх постійно в стані ідеального дисбалансу.

Трамп може також переконати агресора в тому, що наслідки перевірки Америки занадто непередбачувані, щоб ризикувати.

Одним з перших з дивною стратегією Трампа зіткнувся український лідер Володимир Зеленський, який відчув на собі лють президента США безпосередньо в Овальному кабінеті.

Після гучного скандалу Вашингтон на деякий час припинив ділитися з Україною розвідданими і постачати зброю.

Однак згодом стався новий розворот — Трамп заявив про своє розчарування Путіним та додав, що вірить у тотальну перемогу ЗСУ на полі бою.

Трамп зрозумів, що не дозволить Україні програти, особливо якщо відповідальність за це покладуть на нього.

