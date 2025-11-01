"Не дозволить Україні програти". Як Трамп змусить Путіна скоритися

Не лише Україну, а й багатьох її союзників шокує послідовність дій американського лідера Дональда Трампа у межах його зусиль для завершення російської війни. Редакція видання The Telegraph пояснює, що насправді йдеться про метод радикальної невизначеності, до якого президент США вдається дуже часто.

Путін ніколи не буде знати, чого насправді чекати від Трампа

Стратегія американського лідера щодо завершення війни полягає в тому, що невизначеність повинна працювати в обидва боки.

Фактично йдеться про те, що ні Москва, ні Київ досі не розуміють, на чиєму він боці.

Очільник Білого дому вважає, що важливо тримати всіх постійно в стані ідеального дисбалансу.

Трамп може також переконати агресора в тому, що наслідки перевірки Америки занадто непередбачувані, щоб ризикувати. Поширити

Одним з перших з дивною стратегією Трампа зіткнувся український лідер Володимир Зеленський, який відчув на собі лють президента США безпосередньо в Овальному кабінеті.

Після гучного скандалу Вашингтон на деякий час припинив ділитися з Україною розвідданими і постачати зброю.

Однак згодом стався новий розворот — Трамп заявив про своє розчарування Путіним та додав, що вірить у тотальну перемогу ЗСУ на полі бою.