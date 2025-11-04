Новая "бавовна" в России: горят нефтяные предприятия и электроподстанция — видео

Ночью 4 ноября произошла массированная атака украинских ударных дронов на Волгоградскую область РФ, в результате чего начался пожар на электроподстанции. Более того, беспилотники успешно поразили сразу 2 нефтяных предприятия в российском Кстово.

Дроны снова атакуют Россию — какие последствия

Ночью жители российского Кстово Нижегородской области начали паниковать из-за серии громких взрывов.

Впоследствии в соцсети опубликовали видео пожара.

После детального анализа кадров стало понятно, что под удар дронов попало села Новоликеево.

Огонь бушует в юго-восточной части промзоны, где расположены сразу 2 нефтяных предприятия — "СИБУР-Кстово" и "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".

Что важно понимать, они расположены максимально близко друг к другу.

Кроме того, указано, что именно "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" — это один из ведущих НПЗ РФ.

В первую очередь, речь идет об обеспечении Московского региона, на который приходится около 30% потребления бензина в стране-агрессоре.

Следует также отметить, что в столицу РФ бензин из Нижегородского НПЗ поступает по трубопроводу.

Предприятие производит более 50 наименований продукции: автомобильные, авиационные и дизельные топлива; также нефтебитумы, парафины и т.д. Поделиться

Также ночью 4 ноября власти РФ официально подтвердили факт "массированной атаки" ударных дронов на Волгоградскую область РФ — указано, что начался пожар на электроподстанции "Фроловская".

Кроме того, жители Стерлитамака (Башкортостан) заявили, что слышали громкие взрывы.

Как стало известно впоследствии, взрыв прогремел на Стерлитамакском нефтехимическом заводе, частично разрушен цех водоотчистки.