Новая "бавовна" в России: горят нефтяные предприятия и электроподстанция — видео

Ночью 4 ноября произошла массированная атака украинских ударных дронов на Волгоградскую область РФ, в результате чего начался пожар на электроподстанции. Более того, беспилотники успешно поразили сразу 2 нефтяных предприятия в российском Кстово.
Главные тезисы
- В Стерлитамаке после взрыва поврежден местный нефтехимический завод.
- Глава Башкортостана подтвердил, что взрыв на Стерлитамакском нефтехимическом заводе произошел из-за атаки дронов.
Дроны снова атакуют Россию — какие последствия
Ночью жители российского Кстово Нижегородской области начали паниковать из-за серии громких взрывов.
Впоследствии в соцсети опубликовали видео пожара.
После детального анализа кадров стало понятно, что под удар дронов попало села Новоликеево.
Огонь бушует в юго-восточной части промзоны, где расположены сразу 2 нефтяных предприятия — "СИБУР-Кстово" и "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".
Что важно понимать, они расположены максимально близко друг к другу.
Кроме того, указано, что именно "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" — это один из ведущих НПЗ РФ.
В первую очередь, речь идет об обеспечении Московского региона, на который приходится около 30% потребления бензина в стране-агрессоре.
Следует также отметить, что в столицу РФ бензин из Нижегородского НПЗ поступает по трубопроводу.
Также ночью 4 ноября власти РФ официально подтвердили факт "массированной атаки" ударных дронов на Волгоградскую область РФ — указано, что начался пожар на электроподстанции "Фроловская".
Кроме того, жители Стерлитамака (Башкортостан) заявили, что слышали громкие взрывы.
Как стало известно впоследствии, взрыв прогремел на Стерлитамакском нефтехимическом заводе, частично разрушен цех водоотчистки.
