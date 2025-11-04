В Україні вироблятимуть до 800 дронів-перехоплювачів на добу

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив журналістам, що до кінця листопада в Україні будуть виробляти 600-800 дронів-перехоплювачів на добу.
Головні тези:
- Президент Володимир Зеленський підкреслив успішні розробки в галузі ракетних технологій.
- Українська влада ухвалила рішення не комунікувати детально про власні новітні розробки.
Повітряна оборона України буде посилюватися
За словами українського лідера, ще раніше він анонсував, що восени до тисячі дронів-перехоплювачів будуть створюватися кожного дня.
Глава держави також додав, що попри регулярні російські удари по заводах із виробництва зброї — кожен з них зміг відновити роботу.
Володимир Зеленський звернув увагу на те, що Україна наразі не втратила жодного виду далекобійної зброї.
Глава держави підтвердив, що Україна демонструє свою майстерність у виробництві власних ракет: "Фламінго" і "Нептун" вже успішно знищують сили ворога.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-