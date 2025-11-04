В Україні вироблятимуть до 800 дронів-перехоплювачів на добу
В Україні вироблятимуть до 800 дронів-перехоплювачів на добу

Повітряна оборона Україна буде посилюватися
Джерело:  Укрінформ

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив журналістам, що до кінця листопада в Україні будуть виробляти 600-800 дронів-перехоплювачів на добу.

Головні тези:

  • Президент Володимир Зеленський підкреслив успішні розробки в галузі ракетних технологій.
  •  Українська влада ухвалила рішення не комунікувати детально про власні новітні розробки.

Повітряна оборона України буде посилюватися

За словами українського лідера, ще раніше він анонсував, що восени до тисячі дронів-перехоплювачів будуть створюватися кожного дня.

І воно буде вироблятись на добу. Безумовно, непроста історія. Ми вважаємо, що до кінця листопада буде 600 — 800 вироблятись дронів-перехоплювачів на добу. Якщо нічого не зірветься, тому що іноді, ми розуміємо, прилітає. Іноді прилітає у нас не тільки по енергетиці, ви повинні також це знати.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави також додав, що попри регулярні російські удари по заводах із виробництва зброї — кожен з них зміг відновити роботу.

Володимир Зеленський звернув увагу на те, що Україна наразі не втратила жодного виду далекобійної зброї.

Іноді масове виробництво уповільнюється через те. що втрачаємо той чи інший (елемент — ред.), це правда. Але і ми б'ємо по "руським", — наголосив президент.

Глава держави підтвердив, що Україна демонструє свою майстерність у виробництві власних ракет: "Фламінго" і "Нептун" вже успішно знищують сили ворога.

