Сили ГУР показали бойову роботу в Покровську — відео

“Спецпідрозділ Тимура” ГУР МО України продовжує операцію в одному з важливих з точки зору фронтової логістики районів міста Покровськ, що на Донеччині. Воїни змогли досягти перших успішних результатів на цій ділянці фронту.
Головні тези:
- Уже опубліковані унікальні кадри бойової роботи ГУРівців у Покровську.
- Триває злагоджена робота розвідників з усіма складовими Сил безпеки та оборони України.
ГУР воює в Покровську — останні подробиці
За словами українських розвідників, наразі в місті продовжуються запеклі бої з російськими загарбниками.
Завдяки проведенню успішної десантної операції, спецпризначенців ГУР змогли зайняти визначені рубежі.
Окрім того, вони пробили наземний коридор та приєднались додаткові сили спецпідрозділу.
Головна мета спецназу ГУР — ліквідація спроб армії РФ розширити вогневий вплив на логістику в зоні відповідальності воєнної розвідки України.
Наразі продовжується злагоджена робота разом з усіма складовими Сил безпеки та оборони України.
Окрім того, українські розвідки показали унікальні кадри бойової роботи на фронті бійців “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України у Покровську Донецької області.
