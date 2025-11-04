Сили ГУР показали бойову роботу в Покровську — відео
Сили ГУР показали бойову роботу в Покровську — відео

“Спецпідрозділ Тимура” ГУР МО України продовжує операцію в одному з важливих з точки зору фронтової логістики районів міста Покровськ, що на Донеччині. Воїни змогли досягти перших успішних результатів на цій ділянці фронту.

Головні тези:

  • Уже опубліковані унікальні кадри бойової роботи ГУРівців у Покровську.
  • Триває злагоджена робота розвідників з усіма складовими Сил безпеки та оборони України.

ГУР воює в Покровську — останні подробиці

За словами українських розвідників, наразі в місті продовжуються запеклі бої з російськими загарбниками.

Завдяки проведенню успішної десантної операції, спецпризначенців ГУР змогли зайняти визначені рубежі.

Окрім того, вони пробили наземний коридор та приєднались додаткові сили спецпідрозділу.

Головна мета спецназу ГУР — ліквідація спроб армії РФ розширити вогневий вплив на логістику в зоні відповідальності воєнної розвідки України.

Бойові завдання у секторі виконують також інші спецпідрозділи ГУР МО України. З метою безпеки особового складу залучених підрозділів деталі операцій наразі не розкриваються, — йдеться в офіційній заяві.

Наразі продовжується злагоджена робота разом з усіма складовими Сил безпеки та оборони України.

Окрім того, українські розвідки показали унікальні кадри бойової роботи на фронті бійців “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України у Покровську Донецької області.

