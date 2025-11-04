СБУ объявила подозрение митрополиту УПЦ МП в Донецкой области

Служба безопасности Украины располагает задокументированными преступлениями, которые совершил настоятель одного из монастырей УПЦ (МП) на прифронтовой территории Донбасса. Что важно понимать, митрополит публично отрицал преступления российских захватчиков и распространял дезинформацию об украинских защитниках.
Главные тезисы
- Сейчас злоумышленника держат под стражей.
- Ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Еще один митрополит УПЦ МП получил подозрение
В рамках расследования стало известно, что 3 года назад во время литургии клирик отрицал причастность армии РФ к массовым обстрелам региона.
Это происходило именно в тот период, когда россияне повредили несколько местных храмов вместе с обитателями.
Кроме того, митрополит оправдывал российские военные преступления и распространял фейки о Силах обороны Украины.
СБУ официально подтвердила, что подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжается расследование с целью установления всех обстоятельств преступления.
Согласно последним данным, митрополиту грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
