СБУ объявила подозрение митрополиту УПЦ МП в Донецкой области

Служба безопасности Украины располагает задокументированными преступлениями, которые совершил настоятель одного из монастырей УПЦ (МП) на прифронтовой территории Донбасса. Что важно понимать, митрополит публично отрицал преступления российских захватчиков и распространял дезинформацию об украинских защитниках.

Еще один митрополит УПЦ МП получил подозрение

В рамках расследования стало известно, что 3 года назад во время литургии клирик отрицал причастность армии РФ к массовым обстрелам региона.

Это происходило именно в тот период, когда россияне повредили несколько местных храмов вместе с обитателями.

Кроме того, митрополит оправдывал российские военные преступления и распространял фейки о Силах обороны Украины.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили митрополиту о подозрении по чч. 1, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

СБУ официально подтвердила, что подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование с целью установления всех обстоятельств преступления.

Согласно последним данным, митрополиту грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.