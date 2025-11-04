СБУ оголосила підозру митрополиту УПЦ МП на Донеччині
СБУ оголосила підозру митрополиту УПЦ МП на Донеччині

СБУ
Ще один митрополиту УПЦ МП отримав підозру
Read in English

Служба безпеки Україні має у своєму розпорядженні задокументовані злочини, які скоїв настоятель одного з монастирів УПЦ (МП) на прифронтовій території Донеччини. Що важливо розуміти, митрополит публічно заперечував злочини російських загарбників та поширював дезінформацію про українських оборонці.

Головні тези:

  • Наразі зловмисника тримають під вартою.
  • Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Ще один митрополиту УПЦ МП отримав підозру

У межах розслідування стало відомо, що 3 роки тому під час літургії клірик заперечував причетність армії РФ до масованих обстрілів регіону.

Це відбувалося саме в той період, коли росіяни пошкодили кілька місцевих храмів разом із насельниками.

Окрім того, митрополит виправдовував російські воєнні злочини та поширював фейки про Сили оборони України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили митрополиту про підозру за чч. 1, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

СБУ офіційно підтвердила, що підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі продовжується розслідування з метою встановлення всіх обставин злочину.

Згідно з останніми даними, митрополиту загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше Служба безпеки вже викрила клірика на несанкціонованому поширенні інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ. Досудове розслідування за цим епізодом завершено. Матеріали справи скеровано до суду.

