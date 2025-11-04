Украина нанесла удары по 4 районам сосредоточения армии РФ
Украина нанесла удары по 4 районам сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 4 ноября 2025 года
Как сообщает Генштаб ВСУ, 3 ноября авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, средство противовоздушной обороны, пункт управления БПЛА и пять артиллерийских систем российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начался 1350 день полномасштабной войны России против Украины.
  • Всего за прошедшие сутки зафиксировано 163 боевых столкновения.

Потери армии РФ по состоянию на 4 ноября 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.11.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 145 670 (+840) человек

  • танков — 11 326 (+5) ед.

  • боевых бронированных машин — 23 532 (+1) ед.

  • артиллерийских систем — 34 249 (+42) ед.

  • РСЗО — 1 535 (+1) ед.

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 77 860 (+425) ед.

  • автомобильной техники и автоцистерн — 66 504 (+93) ед.

  • специальной техники — 3 990 (+1) ед.

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что за прошедшие сутки враг нанес пять ракетных и 75 авиационных ударов, применил 11 ракет и сбросил 147 управляемых авиабомб.

Кроме этого, произвел 4574 обстрела, в том числе 111 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6411 дронов-камикадзе.

