Україна завдала ударів по 4 районах зосередження армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, 3 листопада авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, засіб протиповітряної оборони, пункт управління БпЛА та п’ять артилерійських систем російських загарбників.
Головні тези:
- Почався 1 350 день повномасштабної війни Росії проти України.
- Загалом протягом минулої доби зафіксовано 163 бойових зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 4 листопада 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.11.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 145 670 (+840) осіб
танків — 11 326 (+5) од.
бойових броньованих машин — 23 532 (+1) од.
артилерійських систем — 34 249 (+42) од.
РСЗВ — 1 535 (+1) од.
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 77 860 (+425) од.
автомобільної техніки та автоцистерн — 66 504 (+93) од.
спеціальної техніки — 3 990 (+1) од.
Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що протягом минулої доби ворог завдав п’яти ракетних та 75 авіаційних ударів, застосував 11 ракет та скинув 147 керованих авіабомб.
Крім цього, здійснив 4574 обстрілів, зокрема 111 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6411 дронів-камікадзе.
