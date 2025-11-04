Україна завдала ударів по 4 районах зосередження армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна завдала ударів по 4 районах зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
Україна завдала ударів по 4 районах зосередження армії РФ
Read in English

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, 3 листопада авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, засіб протиповітряної оборони, пункт управління БпЛА та п’ять артилерійських систем російських загарбників.

Головні тези:

  • Почався 1 350 день повномасштабної війни Росії проти України.
  • Загалом протягом минулої доби зафіксовано 163 бойових зіткнення.

Втрати армії РФ станом на 4 листопада 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.11.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 145 670 (+840) осіб

  • танків — 11 326 (+5) од.

  • бойових броньованих машин — 23 532 (+1) од.

  • артилерійських систем — 34 249 (+42) од.

  • РСЗВ — 1 535 (+1) од.

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 77 860 (+425) од.

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 66 504 (+93) од.

  • спеціальної техніки — 3 990 (+1) од.

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що протягом минулої доби ворог завдав п’яти ракетних та 75 авіаційних ударів, застосував 11 ракет та скинув 147 керованих авіабомб.

Крім цього, здійснив 4574 обстрілів, зокрема 111 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6411 дронів-камікадзе.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Нова "бавовна" в Росії: горять нафтові підприємства й електропідстанція — відео
Дрони знову атакують Росію - які наслідки
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
В Україні вироблятимуть до 800 дронів-перехоплювачів на добу
Повітряна оборона Україна буде посилюватися
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ГУР показали бойову роботу в Покровську — відео
ГУР
ГУР

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?