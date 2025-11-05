Замість російських енергоресурсів. Польща постачатиме Словаччині американський газ

Польща постачатиме Словаччині газ із США

Про це під час спільної пресконференції у Братиславі заявили президенти Словаччини і Польщі Петер Пеллегріні та Кароль Навроцький.

Як зазначив президент Словаччини, Братислава перебуває під тиском, щоб якомога швидше припинити постачання газу з Росії, і він обговорював це питання як з Навроцьким, так і з президентом США Дональдом Трампом. Поширити

За його словами, у цьому питанні Словаччина «з технічного погляду перебуває у дуже складній ситуації», і в короткостроковій перспективі це зробити нереально».

Тому я дуже радий прийняти пропозицію президента Польщі та дії польського уряду, які дозволять забезпечити альтернативні постачання газу до Словаччини через інтерконектор наших систем. Звісно, якщо цей газ буде доступний за хорошою ціною та розумними транзитними тарифами. Це — можливість диверсифікувати наше енергопостачання та використовувати інфраструктуру, в яку ми інвестували разом з Польщею.

Своєю чергою Навроцький зазначив, що Польща незабаром стане хабом постачання скрапленого газу зі США до країн регіону.