Замість російських енергоресурсів. Польща постачатиме Словаччині американський газ
Польща має намір постачати до Словаччини американський газ, який замінить російські енергоресурси.

Головні тези:

  • Польща планує постачання американського газу до Словаччини, щоб зменшити залежність від російських енергоресурсів.
  • Угода між Польщею та Словаччиною спрямована на забезпечення альтернативних джерел енергії в регіоні.
  • Очікується, що Польща стане хабом постачання скрапленого газу зі США до Східної та Центральної Європи.

Польща постачатиме Словаччині газ із США

Про це під час спільної пресконференції у Братиславі заявили президенти Словаччини і Польщі Петер Пеллегріні та Кароль Навроцький.

Як зазначив президент Словаччини, Братислава перебуває під тиском, щоб якомога швидше припинити постачання газу з Росії, і він обговорював це питання як з Навроцьким, так і з президентом США Дональдом Трампом.

За його словами, у цьому питанні Словаччина «з технічного погляду перебуває у дуже складній ситуації», і в короткостроковій перспективі це зробити нереально».

Тому я дуже радий прийняти пропозицію президента Польщі та дії польського уряду, які дозволять забезпечити альтернативні постачання газу до Словаччини через інтерконектор наших систем. Звісно, якщо цей газ буде доступний за хорошою ціною та розумними транзитними тарифами. Це — можливість диверсифікувати наше енергопостачання та використовувати інфраструктуру, в яку ми інвестували разом з Польщею.

Своєю чергою Навроцький зазначив, що Польща незабаром стане хабом постачання скрапленого газу зі США до країн регіону.

У Польщі маємо LNG-термінал у Свіноуйсцє. Сподіваюся, що будівництво плавучого термінала в Балтійському морі також незабаром завершиться. У нас є інтерконектор зі Словаччиною. Тому перед нами, країнами Центральної та Східної Європи, стоїть важливе завдання, в якому ми повинні бути єдиними: як сказав президент (Словаччини — ред.) — повна незалежність від російського газу.

Кароль Навроцький

Кароль Навроцький

Президент Польщі

