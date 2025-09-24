Польща створює центр зі впровадження бойового досвіду ЗСУ

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш говорячи 24 вересня під час конференції щодо заходів уряду Польщі, спрямованих на розширення оборонних можливостей, сказав про створення центру з "впровадження українського досвіду" ведення бойових дій.
Головні тези:
- Польща створює центр для впровадження українського досвіду ведення бойових дій, що сприятиме розширенню оборонних можливостей.
- Співпраця між Україною та Польщею у сфері дронів та безпілотних систем стає об'єктом уваги для обох країн.
Польща відкриє центр впровадження бойового досвіду ЗСУ
Розвиток дронної промисловості в Україні вражає, і впровадження її в армії заслуговує на нашу повагу і використання. Тому ми створили в структурах НАТО підрозділ Центру аналізу, навчання та освіти НАТО — Україна, щоб впровадити цей досвід на рівні Альянсу.
Також міністр згадав придбання надводних і підводних дронних систем, про які говорив минулого тижня з українським колегою Денисом Шмигалем під час візиту до Києва.
Україна і Польща домовилися про створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем, до складу якої увійдуть представники українських та польських збройних сил.
Днями прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав Україну світовим лідером з виробництва дронів, тому Варшава очікує на тісну співпрацю як у сфері їх виробництва, так і протидії БпЛА.
