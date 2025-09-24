Польща створює центр зі впровадження бойового досвіду ЗСУ

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш говорячи 24 вересня під час конференції щодо заходів уряду Польщі, спрямованих на розширення оборонних можливостей, сказав про створення центру з "впровадження українського досвіду" ведення бойових дій.

Польща відкриє центр впровадження бойового досвіду ЗСУ

Розвиток дронної промисловості в Україні вражає, і впровадження її в армії заслуговує на нашу повагу і використання. Тому ми створили в структурах НАТО підрозділ Центру аналізу, навчання та освіти НАТО — Україна, щоб впровадити цей досвід на рівні Альянсу.

Також міністр згадав придбання надводних і підводних дронних систем, про які говорив минулого тижня з українським колегою Денисом Шмигалем під час візиту до Києва.

Косіняк-Камиш додав, що також створюється національний центр з "впровадження українського досвіду", але не уточнив інших подробиць.

Україна і Польща домовилися про створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем, до складу якої увійдуть представники українських та польських збройних сил.