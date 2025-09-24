Польша создает центр внедрения боевого опыта ВСУ
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш, говоря 24 сентября во время конференции по мерам правительства Польши, направленным на расширение оборонных возможностей, сказал о создании центра по "введению украинского опыта" ведения боевых действий.

Польша откроет центр внедрения боевого опыта ВСУ

Развитие дронной промышленности в Украине поражает, и внедрение ее в армии заслуживает нашего уважения и использования. Поэтому мы создали в структурах НАТО подразделение Центра анализа, обучения и образования НАТО-Украина, чтобы внедрить этот опыт на уровне Североатлантического союза.

Также министр упомянул приобретение надводных и подводных дронных систем, о которых говорил на прошлой неделе с украинским коллегой Денисом Шмыгалем во время визита в Киев.

Косиняк-Камыш добавил, что также создается национальный центр по "внедрению украинского опыта", но не уточнил других подробностей.

Украина и Польша договорились о создании совместной оперативной группы по беспилотным авиационным системам, в состав которой войдут представители украинских и польских вооруженных сил.

На днях премьер-министр Польши Дональд Туск назвал Украину мировым лидером по производству дронов, поэтому Варшава ожидает тесного сотрудничества как в сфере их производства, так и противодействия БпЛА.

