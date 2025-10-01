Польща за підтримки Норвегії відкрила новий навчальний центр для ЗСУ

За підтримки Норвегії на південному сході Польщі, неподалік кордону з Україною, відкрито навчальний центр для української армії, в якому одночасно зможе навчатися 1,2 тис. українських військовослужбовців.
Головні тези:
- Польща спільно з Норвегією відкрила навчальний центр для 1200 українських військовослужбовців на півдні країни.
- Урочистості відкриття центру (Camp Jomsborg) відбулися 1 жовтня з участю представників України, Польщі, Норвегії та інших країн.
- Центр надає можливості для навчання військовослужбовців, вивчення досвіду війни в Україні та розвитку навичок у боротьбі з безпілотниками.
У Польщі відкрився новий навчальний центр для ЗСУ
У відкритті навчального центру (Camp Jomsborg) 1 жовтня взяли участь офіційні представники України, Польщі, Норвегії, Естонії, Литви, Латвії, Швеції та Ісландії.
Відкриття центру демонструє здатність навчати українських солдатів у великій кількості у хорошому місці — Підкарпатському регіоні поблизу України, на полігоні, який зараз справді починає друге життя. Цей полігон отримує можливості, яких ніколи раніше не мав, — зазначив з цього приводу віцепрем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.
Польський урядовець подякував норвезькій стороні за те, що швидко цю ідею вдалося втілити в життя. Він назвав важливим те, що союзники використовуватимуть український досвід.
Центр розташовується у Навчальному центрі сухопутних військ Демба-Ліпа. Він був створений у рамках міжнародної ініціативи ЗС Норвегії за сприяння Польщі як приймаючої країни.
У церемонії відкриття центру від України взяв участь заступник міністра оборони Юрій Мироненко.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-