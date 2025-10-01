Польща за підтримки Норвегії відкрила новий навчальний центр для ЗСУ

За підтримки Норвегії на південному сході Польщі, неподалік кордону з Україною, відкрито навчальний центр для української армії, в якому одночасно зможе навчатися 1,2 тис. українських військовослужбовців.

У Польщі відкрився новий навчальний центр для ЗСУ

У відкритті навчального центру (Camp Jomsborg) 1 жовтня взяли участь офіційні представники України, Польщі, Норвегії, Естонії, Литви, Латвії, Швеції та Ісландії.

Відкриття центру демонструє здатність навчати українських солдатів у великій кількості у хорошому місці — Підкарпатському регіоні поблизу України, на полігоні, який зараз справді починає друге життя. Цей полігон отримує можливості, яких ніколи раніше не мав, — зазначив з цього приводу віцепрем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Польський урядовець подякував норвезькій стороні за те, що швидко цю ідею вдалося втілити в життя. Він назвав важливим те, що союзники використовуватимуть український досвід.

Camp Jomsborg

Поряд із нами знаходиться злітно-посадкова смуга для запуску безпілотників. Є місце для вивчення досвіду війни, що триває в Україні, впровадження найкращих рішень та можливостей боротьби з безпілотниками, можливостей використання дронів, якими володіє українська армія,- підкреслив Косіняк-Камиш.

Центр розташовується у Навчальному центрі сухопутних військ Демба-Ліпа. Він був створений у рамках міжнародної ініціативи ЗС Норвегії за сприяння Польщі як приймаючої країни.