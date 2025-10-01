Польша при поддержке Норвегии открыла новый учебный центр для ВСУ

При поддержке Норвегии на юго-востоке Польши, недалеко от границы с Украиной, открыт учебный центр для украинской армии, в котором одновременно сможет учиться 1,2 тыс. украинских военнослужащих.

В Польше открылся новый учебный центр для ВСУ

В открытии учебного центра (Camp Jomsborg) 1 октября приняли участие официальные представители Украины, Польши, Норвегии, Эстонии, Литвы, Латвии, Швеции и Исландии.

Открытие центра демонстрирует способность обучать украинских солдат в большом количестве в хорошем месте — Подкарпатском регионе вблизи Украины, на полигоне, который действительно начинает вторую жизнь. Этот полигон получает возможности, которых никогда раньше не имел, — отметил по этому поводу вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш.

Польский чиновник поблагодарил норвежскую сторону за то, что быстро эту идею удалось воплотить в жизнь. Он назвал важным, что союзники будут использовать украинский опыт.

Camp Jomsborg

Рядом с нами находится взлетно-посадочная полоса для запуска беспилотников. Есть место для изучения опыта войны, продолжающейся в Украине, внедрения лучших решений и возможностей борьбы с беспилотниками, возможностей использования дронов, которыми владеет украинская армия, подчеркнул Косиняк-Камиш. Поделиться

Центр размещается в Учебном центре сухопутных войск Демба-Липа. Он был создан в рамках международной инициативы ВС Норвегии при содействии Польши как принимающей страны.