Польша при поддержке Норвегии открыла новый учебный центр для ВСУ

При поддержке Норвегии на юго-востоке Польши, недалеко от границы с Украиной, открыт учебный центр для украинской армии, в котором одновременно сможет учиться 1,2 тыс. украинских военнослужащих.
Главные тезисы
- Польша совместно с Норвегией открыла учебный центр для 1200 украинских военнослужащих на юго-востоке страны.
- Центр предоставляет возможности обучения военнослужащих, изучения опыта войны в Украине и развития навыков в борьбе с беспилотниками.
- Открытие учебного центра Camp Jomsborg демонстрирует способность обучать украинских солдат в широком масштабе на территории, близкой к Украине.
- Центр размещен в Учебном центре сухопутных войск Демба-Липа и был созд
В Польше открылся новый учебный центр для ВСУ
В открытии учебного центра (Camp Jomsborg) 1 октября приняли участие официальные представители Украины, Польши, Норвегии, Эстонии, Литвы, Латвии, Швеции и Исландии.
Открытие центра демонстрирует способность обучать украинских солдат в большом количестве в хорошем месте — Подкарпатском регионе вблизи Украины, на полигоне, который действительно начинает вторую жизнь. Этот полигон получает возможности, которых никогда раньше не имел, — отметил по этому поводу вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш.
Польский чиновник поблагодарил норвежскую сторону за то, что быстро эту идею удалось воплотить в жизнь. Он назвал важным, что союзники будут использовать украинский опыт.
Центр размещается в Учебном центре сухопутных войск Демба-Липа. Он был создан в рамках международной инициативы ВС Норвегии при содействии Польши как принимающей страны.
В церемонии открытия центра Украины принял участие заместитель министра обороны Юрий Мироненко.
