Польща відновить переговори з Чехією про "територіальний борг"

Згідно з даними видання Fakt, офіційна Варшава має намір поновити перемовини з Чехією про так званий "територіальний борг". Польща розраховує, що це станеться після чеських парламентських виборів.

Що відомо про плани Польщі

Як вдалося дізнатися журналістам, йдеться про 368 гектарів території, які за угодами 50-х років залишилися з чеського боку кордону.

Це землі в районі громади Бяла Вода і села Бодзанув у громаді Глухолази.

Ні для кого не секрет, що тоді Польща і Чехословаччина скоригували міждержавний кордон.

Офіційна Варшава вирішила поступитися 1205 гектарами на користь Чехії та в обмін отримала 837 гектарів.

Що важливо розуміти, залишилися ще 368 гектарів, які не компенсовані Польщі до цього часу.

Ця проблема останніми часом періодично опинялася у центрі уваги — навіть була створена міжурядова комісія з цього питання.

Ще 10 років тому Чехія навіть затвердила перелік ділянок, які можна було б передати Польщі, але далі переговори призупинились.