Польща відновить переговори з Чехією про "територіальний борг"
Політика
Польща відновить переговори з Чехією про "територіальний борг"

Джерело:  online.ua

Згідно з даними видання Fakt, офіційна Варшава має намір поновити перемовини з Чехією про так званий "територіальний борг". Польща розраховує, що це станеться після чеських парламентських виборів.

  • Варшава налаштована відновити консультації на експертному рівні.
  • Вона також хоче дізнатися причини призупинення переговорів 10 років тому.

Що відомо про плани Польщі

Як вдалося дізнатися журналістам, йдеться про 368 гектарів території, які за угодами 50-х років залишилися з чеського боку кордону.

Це землі в районі громади Бяла Вода і села Бодзанув у громаді Глухолази.

Ні для кого не секрет, що тоді Польща і Чехословаччина скоригували міждержавний кордон.

Офіційна Варшава вирішила поступитися 1205 гектарами на користь Чехії та в обмін отримала 837 гектарів.

Що важливо розуміти, залишилися ще 368 гектарів, які не компенсовані Польщі до цього часу.

Ця проблема останніми часом періодично опинялася у центрі уваги — навіть була створена міжурядова комісія з цього питання.

Ще 10 років тому Чехія навіть затвердила перелік ділянок, які можна було б передати Польщі, але далі переговори призупинились.

У 2021 році польський прем’єр Матеуш Моравецький спробував знову порушити питання, але у тодішнього прем’єра Чехії Андрея Бабіша — який зараз має шанс виграти вибори — не було зрозумілої позиції з цього приводу.

