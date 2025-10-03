Польща відновить переговори з Чехією про "територіальний борг"

Згідно з даними видання Fakt, офіційна Варшава має намір поновити перемовини з Чехією про так званий "територіальний борг". Польща розраховує, що це станеться після чеських парламентських виборів.
Головні тези:
- Варшава налаштована відновити консультації на експертному рівні.
- Вона також хоче дізнатися причини призупинення переговорів 10 років тому.
Що відомо про плани Польщі
Як вдалося дізнатися журналістам, йдеться про 368 гектарів території, які за угодами 50-х років залишилися з чеського боку кордону.
Це землі в районі громади Бяла Вода і села Бодзанув у громаді Глухолази.
Ні для кого не секрет, що тоді Польща і Чехословаччина скоригували міждержавний кордон.
Офіційна Варшава вирішила поступитися 1205 гектарами на користь Чехії та в обмін отримала 837 гектарів.
Що важливо розуміти, залишилися ще 368 гектарів, які не компенсовані Польщі до цього часу.
Ця проблема останніми часом періодично опинялася у центрі уваги — навіть була створена міжурядова комісія з цього питання.
Ще 10 років тому Чехія навіть затвердила перелік ділянок, які можна було б передати Польщі, але далі переговори призупинились.
