Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повторив, що угорці не хочуть бути в одному союзі з українцями, щоб не розділити їх долю – а доля українців, за його словами, бути поряд з Росією.
Головні тези:
- Віктор Орбан висловив цинічну позицію відносно співпраці з Україною через складну долю країни в умовах конфлікту з Росією.
- Угорщина відмовляється від участі в Європейському Союзі разом з українцями через бажання уникнути ризику та втручання в конфлікт.
- Орбан підкреслив, що угорська доля набагато легша, ніж доля українців, які перебувають у постійному конфлікті з Росією.
Орбан не бажає України в ЄС
Про це Орбан заявив під час ефіру на Kossuth Radio.
Він зазначив: в угорців є своя доля, яка набагато легша, ніж в українців. "Нам їх шкода, ми їм співчуваємо, вони героїчно борються, ми повинні їх підтримувати, але ми не хочемо з ними спільної долі", — підкреслив він.
За словами угорського прем'єра, доля українців така, що вони живуть поруч з Росією і постійно перебувають у стані війни з росіянами.
Орбан заявив, що хоче позбавити Угорщину від необхідності бути у федеративній системі з українцями і воювати з росіянами.
