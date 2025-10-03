"Не хочемо спільної долі". Орбан цинічно висловився щодо європерспектив України

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повторив, що угорці не хочуть бути в одному союзі з українцями, щоб не розділити їх долю – а доля українців, за його словами, бути поряд з Росією.

Орбан не бажає України в ЄС

Про це Орбан заявив під час ефіру на Kossuth Radio.

Угорці не хочуть бути в одному Європейському Союзі з українцями. Якщо ви перебуваєте з кимось у федеративному устрої, ви поділяєте його долю, а Україна — країна з дуже складною долею. Чому ми повинні ділити цю складну долю? Віктор Орбан Прем’єр-міністр Угорщини

Він зазначив: в угорців є своя доля, яка набагато легша, ніж в українців. "Нам їх шкода, ми їм співчуваємо, вони героїчно борються, ми повинні їх підтримувати, але ми не хочемо з ними спільної долі", — підкреслив він.

За словами угорського прем'єра, доля українців така, що вони живуть поруч з Росією і постійно перебувають у стані війни з росіянами.

Орбан заявив, що хоче позбавити Угорщину від необхідності бути у федеративній системі з українцями і воювати з росіянами.