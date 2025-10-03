"Не хочемо спільної долі". Орбан цинічно висловився щодо європерспектив України
"Не хочемо спільної долі". Орбан цинічно висловився щодо європерспектив України

Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повторив, що угорці не хочуть бути в одному союзі з українцями, щоб не розділити їх долю – а доля українців, за його словами, бути поряд з Росією.

Головні тези:

  • Віктор Орбан висловив цинічну позицію відносно співпраці з Україною через складну долю країни в умовах конфлікту з Росією.
  • Угорщина відмовляється від участі в Європейському Союзі разом з українцями через бажання уникнути ризику та втручання в конфлікт.
  • Орбан підкреслив, що угорська доля набагато легша, ніж доля українців, які перебувають у постійному конфлікті з Росією.

Орбан не бажає України в ЄС

Про це Орбан заявив під час ефіру на Kossuth Radio.

Угорці не хочуть бути в одному Європейському Союзі з українцями. Якщо ви перебуваєте з кимось у федеративному устрої, ви поділяєте його долю, а Україна — країна з дуже складною долею. Чому ми повинні ділити цю складну долю?

Він зазначив: в угорців є своя доля, яка набагато легша, ніж в українців. "Нам їх шкода, ми їм співчуваємо, вони героїчно борються, ми повинні їх підтримувати, але ми не хочемо з ними спільної долі", — підкреслив він.

За словами угорського прем'єра, доля українців така, що вони живуть поруч з Росією і постійно перебувають у стані війни з росіянами.

Орбан заявив, що хоче позбавити Угорщину від необхідності бути у федеративній системі з українцями і воювати з росіянами.

Якщо ви перебуваєте у федеративній системі з кимось і на вас нападають, рано чи пізно доведеться посилати солдатів, а ми не хочемо вмирати за Україну.

