"Не хотим общей судьбы". Орбан цинично высказался по поводу европерспектив Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан повторил, что венгры не хотят быть в одном союзе с украинцами, чтобы не разделить их судьбу – а судьба украинцев, по его словам, быть рядом с Россией.
Главные тезисы
- Виктор Орбан заявил, что венгры не хотят быть в одном союзе с украинцами из-за сложной судьбы страны и конфликта с Россией.
- Премьер-министр подчеркнул, что венгерская судьба легче, чем у украинцев, и отметил различия в положении стран.
- Орбан выразил желание избавить Венгрию от федеративной системы с Украиной и не хочет вступать в конфликт с Россией.
Орбан не желает Украины в ЕС
Об этом Орбан заявил во время эфира на Kossuth Radio.
Он отметил: у венгров есть своя судьба, которая гораздо легче, чем у украинцев. "Нам их жаль, мы им сочувствуем, они героически борются, мы должны их поддерживать, но мы не хотим с ними общей судьбы", — подчеркнул он.
По словам венгерского премьера, судьба украинцев такова, что они живут рядом с Россией и постоянно находятся в состоянии войны с россиянами.
Орбан заявил, что хочет избавить Венгрию от необходимости быть в федеративной системе с украинцами и воевать с россиянами.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-