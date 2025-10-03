"Не хотим общей судьбы". Орбан цинично высказался по поводу европерспектив Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан повторил, что венгры не хотят быть в одном союзе с украинцами, чтобы не разделить их судьбу – а судьба украинцев, по его словам, быть рядом с Россией.

Орбан не желает Украины в ЕС

Об этом Орбан заявил во время эфира на Kossuth Radio.

Венгры не хотят быть в одном Европейском Союзе с украинцами. Если вы находитесь с кем-то в федеративном устройстве, вы разделяете его судьбу, а Украина страна с очень сложной судьбой. Почему мы должны делить эту сложную судьбу? Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

Он отметил: у венгров есть своя судьба, которая гораздо легче, чем у украинцев. "Нам их жаль, мы им сочувствуем, они героически борются, мы должны их поддерживать, но мы не хотим с ними общей судьбы", — подчеркнул он.

По словам венгерского премьера, судьба украинцев такова, что они живут рядом с Россией и постоянно находятся в состоянии войны с россиянами.

Орбан заявил, что хочет избавить Венгрию от необходимости быть в федеративной системе с украинцами и воевать с россиянами.