"Не хотим общей судьбы". Орбан цинично высказался по поводу европерспектив Украины
Категория
Политика
Дата публикации

"Не хотим общей судьбы". Орбан цинично высказался по поводу европерспектив Украины

Орбан
Читати українською

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан повторил, что венгры не хотят быть в одном союзе с украинцами, чтобы не разделить их судьбу – а судьба украинцев, по его словам, быть рядом с Россией.

Главные тезисы

  • Виктор Орбан заявил, что венгры не хотят быть в одном союзе с украинцами из-за сложной судьбы страны и конфликта с Россией.
  • Премьер-министр подчеркнул, что венгерская судьба легче, чем у украинцев, и отметил различия в положении стран.
  • Орбан выразил желание избавить Венгрию от федеративной системы с Украиной и не хочет вступать в конфликт с Россией.

Орбан не желает Украины в ЕС

Об этом Орбан заявил во время эфира на Kossuth Radio.

Венгры не хотят быть в одном Европейском Союзе с украинцами. Если вы находитесь с кем-то в федеративном устройстве, вы разделяете его судьбу, а Украина страна с очень сложной судьбой. Почему мы должны делить эту сложную судьбу?

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии

Он отметил: у венгров есть своя судьба, которая гораздо легче, чем у украинцев. "Нам их жаль, мы им сочувствуем, они героически борются, мы должны их поддерживать, но мы не хотим с ними общей судьбы", — подчеркнул он.

По словам венгерского премьера, судьба украинцев такова, что они живут рядом с Россией и постоянно находятся в состоянии войны с россиянами.

Орбан заявил, что хочет избавить Венгрию от необходимости быть в федеративной системе с украинцами и воевать с россиянами.

Если вы находитесь в федеративной системе с кем-то и вас нападают, рано или поздно придется посылать солдат, а мы не хотим умирать за Украину.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
140 млрд евро для Украины. ЕС нашел способ обхитрить Орбана
ЕС будет бороться за помощь для Украины
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Орбан и Сийярто открестились от венгерских дронов над Украиной
Orban Victor
Орбан
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Орбан цинично обвинил Евросоюз в желании войны из-за помощи Украине
Orban Victor
Орбан

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?