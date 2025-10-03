Росія поставила свої кораблі на "курс зіткнення" з суднами Данії

Глава військової розвідки Данії Томас Аренкіель звинуватив флот РФ у націлюванні на їхні військові кораблі та вертольоти в данських водах, зокрема у наведенні на них зброї. Ба більше, вказано, що країна-агресорка поставила свої військові кораблі на "курс зіткнення" з данськими суднами, які стежили за ними в цих водах.

Росія кидає виклик Данії

Як зазначає глава військової розвідки Данії, станом на сьогодні йдеться одразу про кілька інцидентів у данських протоках, де країна-агресорка РФ наважилася на серію провокацій.

Саме там вертольоти ВПС і військові кораблі ВМС були освітлені радарами стеження за цілями і фізично націлені зброєю з російських військових кораблів.

Томас Аренкіель звернув увагу на те, що військові зафіксували кілька інцидентів, коли російські кораблі плавали на курсі зіткнення з данськими суднами.

Зокрема це відбувалося тоді, коли данський флот стежив за проходженням російських кораблів через її протоки.

Ба більше, глава військової розвідки Данії звинуватив російські військові кораблі в тому, що вони плавали через їхні протоки "з гідролокаторами та обладнанням для створення перешкод і, принаймні в одному випадку, дуже ймовірно, створювали перешкоди, що спричинило значні порушення роботи GPS в Данії".