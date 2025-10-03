15 невідомих дронів порушили повітряний простір військової бази Бельгії
Категорія
Світ
Дата публікації

15 невідомих дронів порушили повітряний простір військової бази Бельгії

15 невідомих дронів порушили повітряний простір військової бази Бельгії
Read in English
Джерело:  Politico

У Міністерстві оборони Бельгії триває розслідування після того, як 2 жовтня увечері над військовою базою Ельзенборн поблизу кордону з Німеччиною було помічено 15 безпілотників.

Головні тези:

  • У Міністерстві оборони Бельгії триває розслідування щодо 15 невідомих дронів, які порушили повітряний простір військової бази Ельзенборн.
  • Виявлені невідомі дрони у Німеччині призвели до скасування рейсів та перенаправлення пасажирів до інших аеропортів.
  • Інциденти з дронами у Європі спричинили хвилю збоїв у повітряному просторі, що стало поводом для посилення безпеки та розслідувань.

15 дронів кружляли над військовою базою Ельзенборн у Бельгії

Міністерство заявило 3 жовтня, що наразі незрозуміло, звідки взялися безпілотники та хто ними керував, але, за повідомленнями, вони вилетіли до Німеччини після прольоту над базою.

Інцидент у Бельгії стався на тлі хвилі збоїв, пов'язаних з безпілотниками, у повітряному просторі Європи.

У Німеччині через виявлені невідомі дрони у ніч проти п’ятниці не працював аеропорт Мюнхена, один із найбільших європейських повітряних хабів, що призвело до скасування 17 рейсів та порушення подорожей майже 3 тисяч пасажирів.

Ще 15 рейсів, що мали вночі прибути до Мюнхена, були перенаправлені до аеропортів Штутгарта, Нюрнберга, Відня та Франкфурта.

Німецька служба управління повітряним рухом (DFS) обмежила польоти в мюнхенському аеропорту з 22:18 четверга за місцевим часом, а згодом і зовсім їх призупинила у зв’язку з виявленням дронів у повітряному просторі поблизу летовища.

Інцидент у мюнхенському аеропорту стався після того, як у Данії минулого тижня тричі закривали повітряний рух у кількох аеропортах після виявлення підозрілої активності дронів біля летовищ.

Данська сторона ще не оприлюднила результатів розслідування стосовно приналежності дронів порушників, але прем’єр-міністр країни Метте Фредеріксен припустила, що за втручанням у роботу аеропортів Данії може стояти Росія.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Невідомі дрони помітили біля бази ВМС Швеції
Невідомі дрони зафіксували у Швеції
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Данії невідомі дрони знову кружляють над військовими об'єктами
дрон
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Невідомі дрони помітили над Мюнхеном — паралізовано роботу аеропорту
Невідомі дрони знову кружляють над Німеччиною

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?