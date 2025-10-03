15 невідомих дронів порушили повітряний простір військової бази Бельгії

У Міністерстві оборони Бельгії триває розслідування після того, як 2 жовтня увечері над військовою базою Ельзенборн поблизу кордону з Німеччиною було помічено 15 безпілотників.

15 дронів кружляли над військовою базою Ельзенборн у Бельгії

Міністерство заявило 3 жовтня, що наразі незрозуміло, звідки взялися безпілотники та хто ними керував, але, за повідомленнями, вони вилетіли до Німеччини після прольоту над базою.

Інцидент у Бельгії стався на тлі хвилі збоїв, пов'язаних з безпілотниками, у повітряному просторі Європи. Поширити

У Німеччині через виявлені невідомі дрони у ніч проти п’ятниці не працював аеропорт Мюнхена, один із найбільших європейських повітряних хабів, що призвело до скасування 17 рейсів та порушення подорожей майже 3 тисяч пасажирів.

Ще 15 рейсів, що мали вночі прибути до Мюнхена, були перенаправлені до аеропортів Штутгарта, Нюрнберга, Відня та Франкфурта.

Німецька служба управління повітряним рухом (DFS) обмежила польоти в мюнхенському аеропорту з 22:18 четверга за місцевим часом, а згодом і зовсім їх призупинила у зв’язку з виявленням дронів у повітряному просторі поблизу летовища.

Інцидент у мюнхенському аеропорту стався після того, як у Данії минулого тижня тричі закривали повітряний рух у кількох аеропортах після виявлення підозрілої активності дронів біля летовищ. Поширити

Данська сторона ще не оприлюднила результатів розслідування стосовно приналежності дронів порушників, але прем’єр-міністр країни Метте Фредеріксен припустила, що за втручанням у роботу аеропортів Данії може стояти Росія.