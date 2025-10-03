15 неизвестных дронов нарушили воздушное пространство военной базы Бельгии

В Министерстве обороны Бельгии продолжается расследование после того, как 2 октября вечером над военной базой Эльзенборн у границы с Германией было замечено 15 беспилотников.

15 дронов кружили над военной базой Эльзенборн в Бельгии

Министерство заявило 3 октября, что пока непонятно, откуда взялись беспилотники и кто ими руководил, но, по сообщениям, они вылетели в Германию после пролета над базой.

Инцидент в Бельгии произошел на фоне волны сбоев, связанных с беспилотниками, в воздушном пространстве Европы. Поделиться

В Германии из-за обнаруженных неизвестных дронов в ночь на пятницу не работал аэропорт Мюнхена, один из крупнейших европейских воздушных хабов, что привело к отмене 17 рейсов и нарушению путешествий почти 3 тысяч пассажиров.

Еще 15 рейсов, которые должны были ночью прибыть в Мюнхен, были перенаправлены в аэропорты Штутгарта, Нюрнберга, Вены и Франкфурта.

Немецкая служба управления воздушным движением (DFS) ограничила полеты в мюнхенском аэропорту с 22:18 четверга по местному времени, а впоследствии и вовсе их приостановила в связи с обнаружением дронов в воздушном пространстве вблизи аэродрома.

Инцидент в мюнхенском аэропорту произошел после того, как в Дании на прошлой неделе трижды закрывали воздушное движение в нескольких аэропортах после обнаружения подозрительной активности дронов возле аэропортов. Поделиться

Датская сторона еще не обнародовала результаты расследования относительно принадлежности дронов нарушителей, но премьер-министр страны Мэтте Фредериксен предположила, что за вмешательством в работу аэропортов Дании может стоять Россия.