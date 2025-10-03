Армія РФ масштабувала кількість ракетно-дронових атак півдня України — що відбувається

У вересні ситуація на південному напрямку дещо загострилася: кількість бойових зіткнень у зоні відповідальності угруповання військ "Південь" зросла на третину порівняно з серпнем.
Головні тези:
- Загострення ситуації на південному напрямку в Україні у вересні.
- Кількість бойових зіткнень зросла на третину порівняно з попереднім місяцем.
- Росія активізувала штурми на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.
Росія активізувала штурми півдня України
Про це заявив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.
За словами речника, у вересні на Гуляйпільському напрямку зафіксовано 54 бойових зіткнення проти 12 у серпні, на Оріхівському напрямку їхня кількість майже подвоїлася — з 41 у серпні до 84 у вересні. Натомість на Придніпровському напрямку відбулося певне зниження інтенсивності бойових дій.
Дещо зменшилась на Придніпровському напрямку кількість бойових зіткнень, тому що в серпні там їх було 108, а у вересні — 67.
