Армія РФ масштабувала кількість ракетно-дронових атак півдня України — що відбувається
Джерело:  Укрінформ

У вересні ситуація на південному напрямку дещо загострилася: кількість бойових зіткнень у зоні відповідальності угруповання військ "Південь" зросла на третину порівняно з серпнем.

Головні тези:

  • Загострення ситуації на південному напрямку в Україні у вересні.
  • Кількість бойових зіткнень зросла на третину порівняно з попереднім місяцем.
  • Росія активізувала штурми на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.

Росія активізувала штурми півдня України

Про це заявив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

Ситуація на півдні у вересні порівняно з серпнем дещо загострилася, і про це говорять деякі статистичні дані. Наприклад, у серпні противник провів в операційній зоні угруповання військ "Південь" 161 бойове зіткнення, у вересні — вже 205 бойових зіткнень.

Владислав Волошин

Владислав Волошин

Речник Сил оборони Півдня України

За словами речника, у вересні на Гуляйпільському напрямку зафіксовано 54 бойових зіткнення проти 12 у серпні, на Оріхівському напрямку їхня кількість майже подвоїлася — з 41 у серпні до 84 у вересні. Натомість на Придніпровському напрямку відбулося певне зниження інтенсивності бойових дій.

Дещо зменшилась на Придніпровському напрямку кількість бойових зіткнень, тому що в серпні там їх було 108, а у вересні — 67.

