Армія РФ масштабувала кількість ракетно-дронових атак півдня України — що відбувається

У вересні ситуація на південному напрямку дещо загострилася: кількість бойових зіткнень у зоні відповідальності угруповання військ "Південь" зросла на третину порівняно з серпнем.

Росія активізувала штурми півдня України

Про це заявив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

Ситуація на півдні у вересні порівняно з серпнем дещо загострилася, і про це говорять деякі статистичні дані. Наприклад, у серпні противник провів в операційній зоні угруповання військ "Південь" 161 бойове зіткнення, у вересні — вже 205 бойових зіткнень. Владислав Волошин Речник Сил оборони Півдня України

За словами речника, у вересні на Гуляйпільському напрямку зафіксовано 54 бойових зіткнення проти 12 у серпні, на Оріхівському напрямку їхня кількість майже подвоїлася — з 41 у серпні до 84 у вересні. Натомість на Придніпровському напрямку відбулося певне зниження інтенсивності бойових дій.