Росія суттєво активізувала штурми на Придніпровському напрямку фронту
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія суттєво активізувала штурми на Придніпровському напрямку фронту

човни
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Джерело:  Укрінформ

На Придніпровському напрямку фіксується збільшення кількості російських штурмових дій на 55% порівняно із попереднім тижнем.

Головні тези:

  • Зросла кількість російських штурмових дій на Придніпровському напрямку на 55% порівняно з попереднім тижнем.
  • Росія кинула нові сили на штурм Придніпровського напрямку, включаючи острови, де раніше рідко відбувалися бойові зіткнення.
  • За словами речника Сил оборони Півдня, застосування ворогом FPV-дронів зросло на 10-15% на Придніпровському напрямку.

Росія кинула багато нових сил на штурм Придніпровського напрямку

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Порівняно з минулим тижнем на Придніпровському напрямку на 55% зросла кількість штурмових дій, які проводить ворог по всій острівній зоні дельти річки Дніпро, починаючи з півдня, де острови Забич і Козулиський, і закінчуючи залізничним Антонівським мостом, включаючи такі острови, де раніше досить рідко тривали штурмові дії. Наприклад, острови Білогрудий, Великий Потьомкін — там доволі рідко тривали бойові зіткнення, а зараз, на минулому тижні по декілька бойових зіткнень ми фіксуємо.

Владислав Волошин

Владислав Волошин

Речник Сил оборони Півдня України

За його словами, на 10-15% зросло застосування ворогом FPV-дронів на Придніпровському напрямку — їх фіксують приблизно 220-250 на добу.

Зросла кількість авіаційних ударів, які ворог здійснює, зокрема, некерованими авіаційними ракетами. Щодня у нас буквально там п'ять-сім ударів.

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