Росія суттєво активізувала штурми на Придніпровському напрямку фронту

Порівняно з минулим тижнем на Придніпровському напрямку на 55% зросла кількість штурмових дій, які проводить ворог по всій острівній зоні дельти річки Дніпро, починаючи з півдня, де острови Забич і Козулиський, і закінчуючи залізничним Антонівським мостом, включаючи такі острови, де раніше досить рідко тривали штурмові дії. Наприклад, острови Білогрудий, Великий Потьомкін — там доволі рідко тривали бойові зіткнення, а зараз, на минулому тижні по декілька бойових зіткнень ми фіксуємо.