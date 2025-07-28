Росія суттєво активізувала штурми на Придніпровському напрямку фронту

На Придніпровському напрямку фіксується збільшення кількості російських штурмових дій на 55% порівняно із попереднім тижнем.
Головні тези:
- Зросла кількість російських штурмових дій на Придніпровському напрямку на 55% порівняно з попереднім тижнем.
- Росія кинула нові сили на штурм Придніпровського напрямку, включаючи острови, де раніше рідко відбувалися бойові зіткнення.
- За словами речника Сил оборони Півдня, застосування ворогом FPV-дронів зросло на 10-15% на Придніпровському напрямку.
Росія кинула багато нових сил на штурм Придніпровського напрямку
Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.
За його словами, на 10-15% зросло застосування ворогом FPV-дронів на Придніпровському напрямку — їх фіксують приблизно 220-250 на добу.
Зросла кількість авіаційних ударів, які ворог здійснює, зокрема, некерованими авіаційними ракетами. Щодня у нас буквально там п'ять-сім ударів.
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