Россия существенно активизировала штурмы на Приднепровском направлении фронта
Категория
Украина
Дата публикации

Россия существенно активизировала штурмы на Приднепровском направлении фронта

штурм
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Источник:  Укринформ

В Приднепровском направлении фиксируется увеличение количества российских штурмовых действий на 55% по сравнению с предыдущей неделей.

Главные тезисы

  • За последнюю неделю количество российских штурмовых действий на Приднепровском направлении увеличилось на 55%.
  • Враг применил новые силы и тактики в ходе штурма, включая использование FPV-дронов, количество которых увеличилось на 10-15%.
  • Рост авиационных ударов и применение неуправляемых ракеты также отмечаются на Приднепровском направлении.

Россия бросила много новых сил на штурм Приднепровского направления

Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

По сравнению с прошлой неделей на Приднепровском направлении на 55% возросло количество штурмовых действий, которые проводит враг по всей островной зоне дельты реки Днепр, начиная с юга, где острова Забыч и Козулиский, и заканчивая железнодорожным Антоновским мостом, включая такие острова, где раньше довольно редки. Например, острова Белогрудый, Большой Потемкин — там довольно редко шли боевые столкновения, а сейчас, на прошлой неделе, по несколько боевых столкновений мы фиксируем.

Владислав Волошин

Владислав Волошин

Спикер Сил обороны Юга Украины

По его словам, на 10-15% возросло применение врагом FPV-дронов на Приднепровском направлении — их фиксируют примерно 220-250 в сутки.

Возросло количество авиационных ударов, которые враг совершает, в частности, неуправляемыми авиационными ракетами. Каждый день у нас буквально там пять-семь ударов.

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