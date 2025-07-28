Россия существенно активизировала штурмы на Приднепровском направлении фронта

В Приднепровском направлении фиксируется увеличение количества российских штурмовых действий на 55% по сравнению с предыдущей неделей.
Главные тезисы
- За последнюю неделю количество российских штурмовых действий на Приднепровском направлении увеличилось на 55%.
- Враг применил новые силы и тактики в ходе штурма, включая использование FPV-дронов, количество которых увеличилось на 10-15%.
- Рост авиационных ударов и применение неуправляемых ракеты также отмечаются на Приднепровском направлении.
Россия бросила много новых сил на штурм Приднепровского направления
Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.
По его словам, на 10-15% возросло применение врагом FPV-дронов на Приднепровском направлении — их фиксируют примерно 220-250 в сутки.
Возросло количество авиационных ударов, которые враг совершает, в частности, неуправляемыми авиационными ракетами. Каждый день у нас буквально там пять-семь ударов.
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