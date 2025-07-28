Россия существенно активизировала штурмы на Приднепровском направлении фронта

По сравнению с прошлой неделей на Приднепровском направлении на 55% возросло количество штурмовых действий, которые проводит враг по всей островной зоне дельты реки Днепр, начиная с юга, где острова Забыч и Козулиский, и заканчивая железнодорожным Антоновским мостом, включая такие острова, где раньше довольно редки. Например, острова Белогрудый, Большой Потемкин — там довольно редко шли боевые столкновения, а сейчас, на прошлой неделе, по несколько боевых столкновений мы фиксируем.