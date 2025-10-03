Армия РФ масштабировала количество ракетно-дроновых атак юга Украины — что происходит
Армия РФ масштабировала количество ракетно-дроновых атак юга Украины — что происходит

Источник:  Укринформ

В сентябре ситуация на южном направлении несколько обострилась: количество боевых столкновений в зоне ответственности группировки войск "Юг" выросло на треть по сравнению с августом.

  • В сентябре количество боевых столкновений в зоне ответственности группировки войск 'Юг' выросло на треть по сравнению с августом.
  • Россия активизировала штурмы на направлениях Гуляйполь и Ореховка, увеличив количество боевых столкновений.
  • Ситуация на Приднепровском направлении показала снижение интенсивности боевых действий в сентябре по сравнению с августом.

Россия активизировала штурмы юга Украины

Об этом заявил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

Ситуация на юге в сентябре по сравнению с августом несколько обострилась и об этом говорят некоторые статистические данные. К примеру, в августе противник провел в операционной зоне группировки войск "Юг" 161 боевое столкновение, в сентябре — уже 205 боевых столкновений.

Владислав Волошин

Владислав Волошин

Спикер Сил обороны Юга Украины

По словам спикера, в сентябре на Гуляйпольском направлении зафиксировано 54 боевых столкновения против 12 в августе, на Ореховском направлении их количество почти удвоилось — с 41 в августе до 84 в сентябре. На Приднепровском направлении произошло определенное снижение интенсивности боевых действий.

Несколько уменьшилось на Приднепровском направлении количество боевых столкновений, потому что в августе там их было 108, а в сентябре — 67.

