Армия РФ активизировала штурмы на Торецком и Сиверском направлениях фронта

Оперативная информация по состоянию на 16:00 17.09.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло семь боевых столкновений с вражескими войсками. Кроме того, враг нанес четырех авиаударов, сбросив десять управляемых авиабомб, а также совершил 119 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 13 из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили четыре атаки противника вблизи населенных пунктов Волчанск, Отрадное и в сторону Григоровки и Обуховки. Еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении российские оккупанты четырежды пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Боровская Андреевка, Богуславка и в направлении Купянска. До сих пор идет одно боевое столкновение.

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила восемь атак в сторону позиций украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Дружелюбовка, Шандриголово, Среднее, Колодец. Одно боевое столкновение продолжается.

Десять вражеских атак отразили Силы обороны на Северском направлении. Агрессор проявлял активность в районах Григоровки, Дроновки, Выемки, Федоровки и в сторону Ямполя.

На Краматорском направлении противник четырежды пытался прорвать оборону наших защитников в направлении населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Предтечино и в направлении населенного пункта Никифоровка.