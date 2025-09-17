Армия РФ активизировала штурмы на Торецком и Сиверском направлениях фронта
Армия РФ активизировала штурмы на Торецком и Сиверском направлениях фронта

Генштаб ВСУ
фронт
С начала этих суток произошло 117 боевых столкновений, особенно горячая ситуация на Северском, Торецком и Покровском направлениях фронта.

  • На Торецком и Сиверском направлениях фронта произошло 117 боевых столкновений за сутки.
  • Украинские силы обороны успешно отразили многочисленные атаки и авиаудары от российских войск.
  • Напряженная обстановка на фронте подтверждается продолжающимися боевыми столкновениями в различных направлениях.

Актуальная ситуация на фронте 17 сентября

Оперативная информация по состоянию на 16:00 17.09.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло семь боевых столкновений с вражескими войсками. Кроме того, враг нанес четырех авиаударов, сбросив десять управляемых авиабомб, а также совершил 119 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 13 из реактивных систем залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили четыре атаки противника вблизи населенных пунктов Волчанск, Отрадное и в сторону Григоровки и Обуховки. Еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

  • На Купянском направлении российские оккупанты четырежды пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Боровская Андреевка, Богуславка и в направлении Купянска. До сих пор идет одно боевое столкновение.

  • На Лиманском направлении захватническая армия осуществила восемь атак в сторону позиций украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Дружелюбовка, Шандриголово, Среднее, Колодец. Одно боевое столкновение продолжается.

  • Десять вражеских атак отразили Силы обороны на Северском направлении. Агрессор проявлял активность в районах Григоровки, Дроновки, Выемки, Федоровки и в сторону Ямполя.

  • На Краматорском направлении противник четырежды пытался прорвать оборону наших защитников в направлении населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Предтечино и в направлении населенного пункта Никифоровка.

  • На Торецком направлении враг совершил 12 штурмовых действий в районах Щербиновки, Плещеевки, Екатериновки, Русиного Яра, Полтавки и в сторону Николайполья. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

  • На Покровском направлении российские захватчики предприняли 38 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Золотой Колодец, Новоэкономическое, Родинское, Миролюбовка, Луч, Новоукраинка, Новое Шахово и Покровское. Силы обороны сдерживают напор и отразили 31 атаку противника, до сих пор бои продолжаются в семи локациях.

  • В Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Поддубное, Воскресенка, Камышеваха, Новогеоргиевка, Ольговское, Ивановка. Силы обороны отразили девять вражеских штурмов, еще четыре боевых столкновения до сих пор продолжаются.

  • В Гуляйпольском направлении враг атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Полтавка. Авиационные удары получили населенные пункты Железнодорожное и Рождественское.

  • На Ореховском направлении при поддержке авиации враг наступал в районе населенного пункта Каменское — успеха не имел.

  • В Приднепровском направлении враг однажды тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста, также противник нанес авиаудару по районам населенных пунктов Антоновка и Ингулка.

